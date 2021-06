“Terminé con ataques de pánico y hoy estoy con psiquiatra”, el Loco Montenegro habló de su paso por Masterchef Celebrity

El Loco Montenegro estuvo en el programa la segunda temporada de Masterchef Celebrity y esta tarde recordó cómo fue el paso por dicho reality. Estuvo en el programa de Alejandro Fantino y el ex jugador destacó cómo fueron dichos días de extrema presión.

Hernán Montenegro, más conocido como El Loco, participó de las cocinas más famosas del país. El ex basquetbolista quedó eliminado el 19 de abril por decisión del jurado. Destacó la gran exposición que tuvo en en dicho reality: “Esto es simple. Yo no me comí la película, sabía que esto eran 15 minutos de fama, como decía Andy Warhol. Si la sabés estirar un poco más y la sabés utilizar, que es lo que estoy tratando de hacer”.

El ex basquetbolista el “Loco Montenegro” recordó que sabía que iba a estar tan sólo durante ocho semanas y destacó: “Yo me clavé ocho semanas, porque me di cuenta cómo era el juego... Es una masacradora.” Agregó también que habló con Boy Olmi sobre lo que ambos pasaron, pero en temporadas diferentes. Y agregó: “Yo terminé con ataques de pánico y hoy estoy con psiquiatra. Terminé mal por la presión”.

Fantino le consultó sobre la presión también de la exposición y él respondió que los veía gran parte de la Argentina. Además recordó: “Estás cocinando delante de tres cocineros internacionales. Cuando te cortan el cogote, te cortan el cogote. Es un juego hermoso, te hace pasar por todos los estadíos.”

Incluso recordó que antes de irse le rogaba a sus compañeros que cocinen bien para que él se pueda ir. Tras irse pasó por el after hour y ahí le tocó con Sol Pérez a quien también le pidió que cocine bien. Fueron pasando varios compañeros hasta que finalmente llegó Carmen Barbieri: “Le pedí por favor que cocinara bien porque me quería ir. Ella cocinó bien y me fui”.

Pandemia de coronavirus

El Loco Montenegro también habló sobre el coronavirus y destacó que en la gastronomía impactó negativamente: “Los mozos están todos tristes. Nadie trabaja. Con el tema del delivery o take away no se puede subsistir. Acá hay una realidad, el bicho va a seguir estando, vacunados o sin vacunar... “ y remató que él ya prefiere no escuchar a nadie debido a que considera que todos le mienten.

Y por último reveló que no se va a dar la vacuna contra el coronavirus debido a que no es un conejillo de Indias a lo que Fantino respondió que sí esta probada: “¿Probada en qué? Una vacuna que hiciste en seis meses... Cada uno que haga lo que quiera. Yo decidí no vacunarme momentáneamente...”