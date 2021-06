Asegura que se le achicó el pene tras recibir la vacuna AstraZeneca

El cordobés que contó como se le achicó el pene tras recibir la vacuna AstraZeneca no dio a conocer su identidad por vergüenza pero los especialistas no lo negaron ni lo certificaron.

Manuel López Seoane, médico urologo, advirtió que podría tratarse de una trombosis arterial, pero también aseguró que es el primer inoculado que él conoce que describa este efecto colateral.

La discusión de los efectos secundarios que producen las dosis de vacunas AstraZeneca llevó a algunos países del mundo a darlas durante un tiempo en proporciones menores hasta que se llevaran a cabo mayores cantidades de análisis.

Sin embargo hace meses que esta controversia de las posibles trombosis quedó saldada como una muy pequeña posibilidad que no impedía continuar suministrando la vacuna de Oxford-AstraZeneca.

El hombre mencionado se comunicó con una radio del sur cordobés y expresó:

“Dejó en claro que no tengo nada contra la vacuna pero si estoy con este problema”, indicó el oyente en Radio Suquía, diálogando con el conductor del programa.

Según detalló esta persona, quien optó por preservar su identidad, esto le sucede desde el sábado pasado, cuando recibió en el vacunatorio local la dosis correspondiente de la vacuna de AstraZeneca.

“En la noche me dio fiebre. Posterior a la vacunación me indicaron que podría ocurrir por lo que tomé un paracetamol. Ya en la madrugada del domingo noté que mi miembro ya no tenía el tamaño real como asimismo había reducido mi apetito sexual. Hasta la fecha sigo con la misma situación”, puntualizó.

Por otra parte, la misma emisora se puso en contacto con el médico Manuel López Seoane, quien es cirujano especialista en urología, el cual dio una opinión al respecto.

“No nos ha llegado en estos meses este tipo de síntomas. He escuchado casos de algunas trombosis que provocan erecciones prolongadas e involuntarias. Una trombosis que disminuyó el retorno venoso, y hace que el pene se llene de sangre, haya un retorno del mismo. Hay varios casos descriptos de ese tipo con respecto a las vacunas”, es lo que explicó López Seoane.

En cuanto al caso especificó del hombre oriundo del sur cordobés, el profesional indicó que podría tratarse de un déficit de llegada de sangre por lo que disminuye el tamaño del pene y no tiene respuesta ante un estímulo.

Luego, López Seoane aclaró que los formularios dispuestos por los vacunatorios advierten que en caso de efectos adversos, el paciente debe comunicarlo para así darle seguimiento médico, por lo tanto, de ser cierto, no debe quedarse sin tomar medidas y sólo comentándolo por radio.

“Debe comunicarlo por el riesgo de una mala circulación periférica sobre los miembros inferiores”, agregó el especialista en el programa llamado "La Súper Mañana".