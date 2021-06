«Me gustaría que compitiera Vidal»: Nicolás Massot apostó por la ex gobernadora de cara a las PASO

De cara a las próximas elecciones legislativas, Nicolás Massot, dirigente del PRO y ex diputado nacional por el mismo partido, indicó este jueves que «no hay que tenerle miedo a las internas (por las PASO)», ya que suceden en cada partido y mucho más en las coaliciones como las dos grandes fuerzas de gobierno. Luego, puso sobre la mesa dos nombres que le gustaría que representen al partido.

«El desafío para Juntos por el Cambio es volver a transformarse en alternativa para lo cual tenemos que encontrar la forma de volver a convocar y volver a seducir a una parte del electorado que supo confiar en nosotros en 2015 y que por diferentes motivos en el 2019 no se volvió a sentir convocado», remarcó el ex diputado nacional en diálogo con FutuRock.

«Juntos por el Cambio tiene que utilizar las PASO para dirimir el liderazgo» comentó Massot en relación a las internas y competencias que hay dentro del propio partido, y remarcó que esto sucede no solo en su bloque, sino que en todas las coaliciones, como el Frente de Todos. «Claramente hay estilos distintos en Juntos por el Cambio y está bien que así sea», profundizó.

Luego, sobre una posible candidatura del ex presidente Mauricio Macri y el liderazgo que tiene dentro del propio bloque, Massot lo marcó claramente: «Macri mismo dice que no es el líder de Juntos por el Cambio. Él está corrido de candidaturas, no lo digo yo». «Naturalicemos la competencia. No hay que tenerle miedo a las internas», añadió el dirigente del PRO.

A la hora de dar nombres y comentar sobre sus gustos o posibles candidatos, Massot comentó que «en las cosas más importante me siento representado por Patricia Bullrich», aunque no ve mal una posible candidatura de María Eugenia Vidal en 2023. «Si Vidal decide competir es una figura preponderante y si no lo hace tenemos otras figuras importantes. Me gustaría que compitiera porque me gustaría ganar las elecciones», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com