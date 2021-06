Internaron a Susana Giménez por coronavirus tras complicarse su cuadro

Durante este jueves por la noche debieron internar a Susana Giménez dado que se agravó su cuadro de coronavirus. La diva presentaba mucha tos y por tal motivo, se decidió hospitalizarla para realizarle una serie de estudios ante la preocupación por la baja saturación de oxígeno en sangre que tuvo.

Si bien Susana Giménez recibió las dos dosis se la vacuna Pfizer contra coronavirus, se infectó durante los últimos y su cuadro se agravó en las últimas horas. Según trascendió en la tarde del jueves empezó a tener tos de manera intensa y registró una baja en la saturación de oxígeno. Al complejizarse la situación, fue internada en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Medios uruguayos indicaron que al ingresar al sanatorio, los médicos le realizaron una placa de tórax y no se detectó un cuadro de gravedad. Sin embargo, durante la jornada de este viernes continuarán realizándole estudios médicos para definir cómo evoluciona la infección por coronavirus y sus posibles secuelas.

Un día antes de su internación, Susana Giménez había dado una entrevista a Luis Novaresio donde no solo confirmó que tenía coronavirus sino que en ese momento reveló que saturaba bien de oxígeno. Sin embargo, planteó que tenía “un dolor de cuerpo horrible. No puedo hablar”, sostuvo.

Por otra parte, su hija Mercedes Sarrabayrouse también dio positivo a coronavirus pero aún no trascendieron detalles sobre cómo transita la enfermedad. Respecto a la diva, días atrás Mirtha Legrand reveló que cuando hablaron tenía pocos síntomas y no sabía “dónde pudo haberse contagiado”.

Desde principio de 2020, Susana Giménez y su familia se encuentra viviendo en Uruguay debido a las medidas restrictivas que rigieron en Argentina. Si bien deseaba viajar a Estados Unidos para vacunarse contra coronavirus, esto no fue posible y recibió las dos dosis de Pfizer en Punta del Este.