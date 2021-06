Interna en la Unión Industrial: enojado, José Ignacio de Mendiguren llamó al CEO de Techint

Tras la elección del nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, el representante textil y diputado nacional del Frente de Todos, José Ignacio de Mendiguren, apuntó contra el nuevo referente del organismo y denunció falta de transparencia en el armado de listas. En ese marco, contó que llamó al propio Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, para pedirle explicaciones.

De Mendiguren, dialogó con FM La Patriada sobre las nuevas autoridades de la Unión Industrial Argentina y remarcó: “Me lástima que los industriales no tengamos a un industrial que nos conduzca. Esto fue decisión de algún sector empresario, no de la mayoría”. Además, agregó manifestó que el armado del listas y posterior votación “no es la forma correcta de hacerla, en este caso se dio”.

“Los cinco vicepresidentes primeros de la Unión Industrial son todas grandes empresas. No fue muy democrático o no conocemos los criterios de selección, queda claro la intencionalidad de cómo armarla”, cuestionó el presidente del BICE. Al mismo tiempo responsabilizó al CEO de Techint de no estar en la lista. “Paolo Rocca quiere vetarme, no es la primera vez”, denunció.

En ese punto, explicó que cuando habla de veto se refiere a que Funes de Rioja le ofreció estar en el Comité Ejecutivo por su experiencia legislativa, por estar en un banco de inversión y por su representación industrial. “Cuando faltaba poco tiempo para el cierre de listas, nunca más Funes de Rioja me habló ni mencionó este tema. Luego me dijeron que tengo inconvenientes para mantenerme en ese lugar. Pregunté por qué y nadie me dijo la causa”, completó.

Por eso, decidió averiguar qué ocurrió. “Cuando yo era presidente de la UIA me llamaba permanentemente. El problema que tenía con el Gobierno nacional. Intervine y pudimos resolverlo. Entonces yo no creo que haya perdido la memoria”, narró. Tras ello, consiguió el teléfono del Ceo de techint, le dejó mensajes pero no le contestó. “Es triste ante esa falta de comunicación que tanto decimos que tenemos que tener”, concluyó de Mendiguren.

Con información de www.elintransigente.com