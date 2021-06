"Hacemos", la marca del peronismo de centro que crece en el interior

Siguiendo los pasos de Juan Schiaretti, el senador Carlos "Camau" Espínola lanzó un sello propio: Hacemos por Corrientes, que emula nombre y estética de Hacemos por Córdoba, marca con la que fue rebautizada la alianza que gobierna la provincia mediterránea tras la muerte de José Manuel de la Sota.

Hacemos por Corrientes fue presentada públicamente el viernes, dos días después de que Omar Perotti lanzara Hacemos por Santa Fe. Los tres sellos parecen el "ensayo general" de Hacemos por Argentina, advierte un consultor que sigue de cerca los pasos de los dos gobernadores de la Región Centro, anticipándose a la reedición de una tercera vía en 2023, como la que intentó Miguel Piccheto.

En Hacemos por Corrientes "hay una continuidad estética y discursiva" con Hacemos por Córdoba y Hacemos por Santa Fe, analizan cerca de Valdés. No hace falta ser un experto: los logos de los sellos cordobés y correntino son idénticos.

Aunque tras el lanzamiento de Hacemos por Corrientes no hizo declaraciones, Espínola parece haber tomado el camino de la deskirchnerización para salirse de la grieta . "Hay que pensar solamente en Corrientes", dijo al presentar el nuevo sello, en un discurso que se acerca al cordobesismo de Juan Schiaretti y al santafesinismo de Perotti.

Tras bambalinas de la nueva estrategia de Camau, el equipo del gobernador Gustavo Valdés ve "los hilos de Schiaretti" y el fantasma de Gustavo Seita. Sus servicios de consultoría política y electoral fueron contratados por Perotti y Schiaretti. Hay numerosos contratos que lo vinculan con ambos gobiernos.

No está claro si el próximo 29 de agosto el múltiple medallista olímpico intentará por tercera vez ser gobernador, enfrentando a Gustavo Valdés. Como contó LPO, en un peronismo sin figuras, la del actual senador sobresale. A fin de mes vence el plazo para inscribir las alianzas, y 10 días después será la presentación de candidaturas, en los primeros días de julio.

Lo que sí está claro en el equipo del actual gobernador es que "Camau se desmarca del sello del PJ para no atar su suerte a la de un partido que en Corrientes no penetra". De hecho, el PJ sólo ganó la elección de mayo de 1973 y sentó en la Gobernación de esa provincia a Julio Romero.

"Camau comprendió que la sociedad correntina no es permeable al peronismo; es una cuestión cultural: el correntino es antiperonista", dice la fuente consultada, quien no niega "el arrastre" de Espínola: "Que Camau sea gobernador, es cuestión de tiempo; pero no creemos que su tiempo sea el 2021", analiza. Esperan que su apuesta sea renovar la banca en el Senado y que allí espere su chance en 2025.

Durante el Gobierno de Macri, Espínola se mantuvo cerca de Juntos por el Cambio y hasta se fotografió con Pichetto cuando éste fue candidato a vicepresidente, pero tras las Paso regresó al Frente de Todos, donde por ahora permanece.

