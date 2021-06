Osvaldo Laport aseguró que tiene premoniciones a través de los olores: “Son como un cachetazo”

Durante el mediodía del domingo, Osvaldo Laport fue uno de los invitados de lujo en el programa que conduce Juana Viale. Ocupando el lugar de su abuela en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, la hija de Marcela Tinayre llevó adelante una jornada con grandes profesionales y charlas muy variadas. Entre ellas, el uruguayo reveló que tiene experiencias premonitorias que se hacen presentes cada vez que siente un olor o aroma característico. Según el actor, estas imágenes se hacen presentes de un segundo a otro y es muy difícil de explicar la sensación.

Osvaldo Laport profundizó durante la entrevista acerca de esta sensibilidad especial. “Sos medio premonitor. ¿Te han pasado situaciones de premoniciones?”, preguntó Juana Viale. A continuación, él aclaró: “Tengo una filosofía de vida que tiene que ver con el destino marcado. Creo que está en uno observar las señales, los olores”. También, sostuvo que es algo que le sucede todo el tiempo, y acto seguido Rocío Marengo, que también estuvo invitada al ciclo de El Trece, le preguntó: “¿Qué olores sentiste?”. “Bellos. Es más, antes de ayer voy a encender las luces del parque y de pronto me frena una aroma exquisito. Es el mismo siempre, algo como rosas o lavanda. Es imposible de describirlo. Es muy bello”, comentó.

Luego, Laport expuso que esa sensación que se le presenta la da “mucha calma y paz”. “Me arranca una sonrisa”, exclamó. Además, explicó que el aroma que percibe le aparece de golpe: “No estoy loco porque doy un paso para un costado, y no está. Para el otro, tampoco. Atrás no está. Está donde no hay ninguna planta, donde no hay ningún árbol, ni ningún jazmín florecido”, detalló.

A su vez, después de revelar su capacidad especial, Osvaldo Laport recordó que el momento que más le costó vivir fue la muerte de su mamá hace más de diez años. Así, confesó su enojo con la vida ya que ella padecía ELA, “Una de las enfermedades más crueles que hay”, lanzó.