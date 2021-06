La desesperación de Sol Pérez por sus experiencias paranormales: “Sentía que me tocaban las piernas”

Sol Pérez estuvo invitada en el programa PH, y se sumó a la propuesta de ir al punto de encuentro por propuesto por el conductor Andy Kusnetzoff. La conductora y modelo recordó una tremenda etapa de su vida en las que experimentó distintos fenómenos paranormales.

Ella compartió el día con Lisa Vera, Celina Rucci, María O’Donnel y Karina Jelinek. Tenían que pasar al punto de encuentro: “las que creen en Dios, el más allá o tuvieron experiencias paranormales”. Esto le dio pie a Sol Pérez a contar sobre su experiencia.

Disparó la chica del clima: “Yo recontra creo en Dios. Soy mucho de cuando me está pasando algo digo ‘Bueno tengo que ir a visitar a la Virgen’”, y agregó que además al no contar con sus abuelos ella le suele pedir directamente a a ellos. Siente que responden a sus reclamos.

A lo que Andy le consultó si ella recibía señales por parte de ellos y contestó Sol Pérez: “Me pasa mucho de soñar cosas con gente que ya no está y que viene a darme mensajes. Me apareció mi abuelo y me dijo ‘tranquila que yo voy a estar bien’, y lo mismo me pasó con mi abuela.”.

Y concluyó que lo ponía en duda porque sabe que es algo que capaz necesita ver y lo que hace es imaginarse, y agregó: “no lo sé y no lo voy a saber nunca. Pero creo que sí, que puedo comunicarme”.

Recordó sobre experiencias pasadas: “Cuando era chica me pasaba de ver espíritus, se me aparecían y los escuchaba.” y agregó que eso le pasó durante mucho tiempo y lo describió: “tenía pánico, no era que lo vivía normal”.

Y recordó que ella: “Tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real.” y agregó: “También me movían las cosas y yo escuchaba cómo me las estaban moviendo, es algo que me estaba pasando”.

Contó además que se levantaba todos los días a la misma hora y que: “Sentía cómo tipeaban en la computadora, era algo tremendo lo que me pasaba y después como que lo bloqueé”.