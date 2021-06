“Tenía los huesos re salidos sin meter panza”, Oriana Sabatini habló sobre los desórdenes alimenticios que sufrió

En una entrevista reciente con el youtuber Pablo Agustín, Oriana Sabatini abrió su corazón y contó los duros momentos que le tocó vivir en la adolescencia en relación a la anorexia. Todo empezó a los quince años, aproximadamente, y recién en 2017 se animó a pedir ayuda.

Le achacó la responsabilidad a los medios de comunicación y publicidades, por mostrar siempre cuerpos perfectos. “En ese momento tenía 16 años y a la mañana llegaba al colegio e iba al espejo del baño para verme la panza. Un día lo hice y hasta encima me costaba subir las escaleras”, empezó relatando Oriana Sabatini.

Continuando con su historia, la modelo y cantante complementó: “Y me acuerdo que tenía los huesos re salidos sin meter panza y para mí fue tipo ‘ah, te estás matando, esto ya no está bueno... Me asusté”.

Pero el descenso de peso no fue gratuito: perdió pelo y tuvo severos cambios de humor. “Es una enfermedad muy solitaria. Te empezás a separar de tu familia, de tus amigas. Ya no tenía ni ganas de mentir. Recién de grande lo afronté. Empecé a corregirlo porque esto no me define y no quiero que domine mi vida”, aclaró.

Sobre la anorexia en particular, Oriana Sabatini describió que se trata de una enfermedad mental y te trastorna, influye en todo. “Por ejemplo, pasar unas vacaciones en familia era una amenaza porque no sabía qué hacer, si no como no disfruto y si como después me agarra el trastorno del atracón porque te agarra el efecto rebote”, exhibió.

Tal es la gravedad de la anorexia que no solo requiere asistencia nutricional, sino también psicológica. “Es re importante pedir ayuda y yo en su momento no lo quería ver”, reforzó Oriana Sabatini en la entrevista que dio con Pablo Agustín la semana pasada.