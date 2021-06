Durísima acusación de una diputada de Juntos por el Cambio contra el Gobierno: “Priorizó los negocios de los amigos del poder”

Sigue en medio de la polémica el conflicto por la compra de vacunas, en ese marco la diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, arremetió contra el Gobierno con una dura acusación respecto a la compra de dosis de AstraZeneca por el Fondo Covax. La legisladora señaló que el Frente de Todos “priorizó los negocios de los amigos del poder”.

En declaraciones televisivas a TN, Ocaña contó que accedió a un resumen del acuerdo con el laboratorio que tiene relación con la empresa argentina a cargo de Hugo Sigma para la producción del principio activo. “Nos llamó la atención que en la cláusula, en el marco del acuerdo con el Fondo Covax, Argentina optó por comprar las vacunas de AstraZeneca y no las de Pfizer en la tercera ronda”, añadió la diputada.

Incluso, alertó que a la firma de AstraZeneca “se le dio la inmunidad mucho más de lo que le daba la ley de vacunas”. Ante ello, reveló que le preguntaron a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, por qué ocurrió eso y “no nos contestó”. En esa línea, insistió por qué Argentina priorizó la compra de AstraZeneca por sobre la de Pfizer o el resto de las vacunas.

“El testimonio del presidente de Pfizer Argentina fue muy claro. Argentina renunció a comprar ocho millones de vacunas de Pfizer dándole prioridad a los contratos con AstraZeneca con vínculos en el país con el empresario Hugo Sigman y ese contrato”, acusó Ocaña. Además, añadió que el Gobierno pagó el 60% del total y deberían haber llegado 22 millones pero la entrega no superó los 5 millones.

Vínculo con empresarios

Siguiendo su postura, la diputada consideró que “hubo una decisión de comprar las vacunas que tuvieran vínculos con empresarios, el Gobierno en lugar de cuidar la salud de los argentinos le dio prioridad de cuidar los negocios de algunos amigos del poder”. Por último, remarcó que en el contrato de AstraZeneca “la Argentina renuncia a toda la inmunidad incluso permite que se tomen los fondos en el exterior sin ningún tipo de límite”.

Y siguió: “Algo que la ley de vacunas no permite. Activos comerciales y no comerciales, todos los recursos del exterior”. Antes de concluir, manifestó que “es como si entregamos sin límites la indemnidad sobre ciertos bienes. Lo que no se entiende por qué no ocurrió lo mismo con Pfizer”. Para Ocaña hubo una decisión premeditada de firmar el acuerdo de AstraZeneca.

Con información de www.elintransigente.com