Perotti no puede aclarar si hay vacunatorios ViP en Santa Fe y los 80 millones que regaló a Sportivo Norte

Perotti sigue sin dar respuestas sobre si en Santa Fe hay o no vacunatorios VIP y sobre los 80 millones de pesos que le regalo al Club Sportivo Norte de Rafaela. Perotti sigue tomando a todos por estúpidos y no da nunca una respuesta clara, por el contrario, no hace más que oscurecer con sus respuestas.

Perotti quiere justificar la entrega de esos 80 millones de pesos apelando a una sensibilidad estúpida y se aprovecha de los mismos gente que dice proteger.

Un Perotti autentico que en realidad da mucha lastima...

El gobernador Omar Perotti se refirió este martes a las denuncias por el vacunatorio vip en Granadero Baigorria y a la polémica desatada por los 80 millones de pesos que recibió el club Sportivo Norte de Rafaela;dos situaciones que dispararon pedidos de informe en la legislatura y hasta la convocatoria del ministro de Gobierno, Roberto Sukerman, a la Legislatura para que brinda aclaraciones por las irregularidades en el operativo de vacunación en el la localidad del sur provincial.

"Voy a ser muy claro con esto" apuntó el gobernador y añadió: "Son temas que alguien quiere instalar". El mandatario afirmó que "si algo no existe es una decisión de privilegio. El gobernador se vacunó cuando tuvo que vacunarse. Nadie del gabinete se vacunó antes de que le toque".

Recordó que "frente a alguna denuncia infundada me presenté a la justicia, personalmente y mi familia fuimos todos sometidos a muestras para constatar de que no nos habíamos vacunado; ese es el valor que nosotros le damos a la vacunación".

Perotti fue enfático al decir que "el que no está inscripto (para ser inmunizado) no se vacunó en la provincia. Y no se lo va a vacunar". Dijo que la tarea más importante del gobierno es "que no nos quede ninguno sin vacunar; que ese millón (de vacunados en la provincia) siga creciendo y que ese registro incorpore a aquel que por alguna duda o temor no se anotó".

Pidió una ayuda "codo a codo entre todos, en lugar de estar allí discutiendo. Que estemos buscando a la gente que necesitamos se inscriba para poder vacunarlos".

Dirigiéndose al periodista que le consultó sobre la polémica desatada con relación a la entrega de 80 millones de pesos al club Sportivo Norte de Rafaela, el gobernador dijo: "¿Conocés la ciudad? ¿Conocés el sector dónde está el club? ¿Qué harías en ese lugar?; le darías a todos esos chicos que no tienen a la redonda un lugar donde practicar un deporte, donde hacer patín, vóley, básquet; donde las escuelas puedan encontrar un techo para poder hacer su actividad física; ¿dudarías en construir algo?... Ahí está la respuesta, hermano".

Con información de Uno Santa Fe