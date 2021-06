Debate: ¿qué le pasa a la Selección?

Es cierto que recién va un solo partido de la Copa América, pero a esta Selección Argentina hay que analizarla en bloque. En 11 días, disputó tres encuentros (dos por Eliminatorias y una por este torneo) y en los tres se repitió una foto: un equipo que empieza ganando en el primer tiempo, en el que domina al rival (el nivel fue in crescendo), y el adversario, en la segunda parte y sin producir demasiado, llega al empate, como consecuencia de errores propios. ¿Qué es lo que pasa que el equipo no puede sostener el resultado?

1) ¿Otra vez somos Messidependientes?

-Hoy no es tan así. De hecho, los instantes iniciales del duelo ante Colombia y del segundo partido con Chile, el equipo generó situaciones sin depender de su capitán. Momentos en los que Lo Celso agarró la pelota y profundizó los ataques, con pases punzantes que dejaron a compañeros mano a mano. La figura del 10, aparte de en sus magistrales tiros libres, apareció sí sobre todo en esos segundos tiempos en los que había que agarrar la pelota y hacerse cargo del protagonismo. En especial, algo que se dio en Barranquilla y en Río.

2) ¿Las fallas están arriba?

-No desde la elaboración, sí desde la definición. Por cantidad de llegadas, Argentina no sólo supera al adversario de turno sino que fue aumentando las situaciones partido a partido. Se planta para ganar y logra ponerse en ventaja. El colombiano Ospina fue figura, y el lunes faltó efectividad: Nicolás González tuvo un mano a mano, dos cabezazos y una mal resuelta (quiso asistir cuando la jugada pedía remate). Y Lautaro Martínez, en una bien clarita de 9, de frente al arco, le pifió a la pelota. Lo que falta es sostener los embates durante un período mayor de tiempo y no de forma repartida durante los 90’.

3) ¿Serviría poner dos 9?

-Tener un delantero más de área, como Agüero, podría ayudar a Lautaro, que en el Inter está acostumbrado a jugar con Lukaku al lado y, más adentro todavía. ¿Pero quién saldría? González es el que mejor está interpretando la idea, desde el sacrificio hasta las diagonales para llegar de cara al arco. Lo Celso no puede faltar. ¿Podría salir De Paul? Difícil: es clave para el equilibrio que pretende Scaloni. ¿Y un lateral y que González haga toda la banda? Ya lo hizo contra Paraguay por Eliminatorias, en un 4-3-3, pero con Ocampos por delante y Palacios en tándem con Paredes. ¿Pero está Agüero como para ser titular? Como se viene viendo (en City y la Selección), hoy no está para los 90’.

4) ¿Las principales fallas están en defensa?

-Sí. A partir de la pérdida del dominio de la pelota, aparecieron desatenciones en el fondo que se pagaron con goles: infracción de Foyth para el tiro libre que le dio el 1-1 a Chile en Eliminatorias; falta de Otamendi para el penal del descuento de Colombia; error en la salida y pérdida de marca de Foyth en el 2-2 de Borja; salida lejana de Martínez Quarta, que expuso a Otamendi y que desembocó en el penal de Tagliafico para el 1-1 de la Roja.

5) ¿El problema es el DT?

-Próximo a cumplir tres años en el cargo, y siendo su segunda Copa América, no se lo puede tildar de inexperto. Incluso, su ciclo fue destacado por incorporar nombres a la base e, incluso, sigue sorprendiendo con jugadores menos taquilleros, como Dibu Martínez, Cuti Romero y Nico González. Sin embargo, vuelve a estar en la mira por sus cambios. Por un lado, ya no es tiempo de probar: hay que consolidar un 11. Cambiar tanto confunde a los jugadores y resta confianza. Sin embargo, el ajuste hoy no parece pasar por nombres -salvo en la zaga- sino en la falta de atención, la fineza en la definición y/o el rendimiento físico. Por otro lado, la lectura inicial que el DT hace de los partidos -siendo superior al rival-, se va al tacho en el ST, cuando el técnico adversario cambia, y a partir de las propias modificaciones: rara vez los que entran en la Selección revierten la ecuación. Y el viernes se viene Uruguay... Equipo que empata, ¿se toca?

