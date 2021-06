El duro presente económico de Gladys Florimonte: vendió su camioneta y tiene “solo para sobrevivir”

Luego de mudarse a Córdoba, donde finalmente pudo volver a hacer teatro ante un grupo reducido de espectadores, Gladys Florimonte habló del difícil momento económico que atraviesa. En diálogo con Pronto, la actriz explicó que vive “al día”, que tuvo que vender su camioneta y que achicó fuertemente sus gastos debido a la crisis económica generada por la pandemia y la cuarentena.

Sobre el motivo por el que se radicó en esa provincia bromeó con que allí al menos tiene un mayor contacto con la naturaleza: “Para cagarme de hambre allá, prefiero cagarme de hambre acá y por lo menos tengo aire puro y libre”.

En el mismo sentido explicó que hace tres años que no se toma vacaciones aunque “necesitaba un descanso” y contó que uno de sus objetivos era ahorrar el dinero suficiente para ir a visitar la Virgen de Guadalupe, algo que tuvo que aplazar.

Al igual que muchos de sus colegas, Gladys Florimonte tuvo que reducir fuertemente sus gastos ante la imposibilidad de trabajar en teatros cerrados y con salas llenas. Es así que tuvo que vender su camioneta y un auto; cortó una de sus tarjetas de crédito y hoy vive mucho más ajustada.

“Tuve que pagar multas del auto, deudas y hoy tengo solo para sobrevivir. Vivo al día, pago la obra social y como. Nada más que eso porque no tengo lujos. Ni siquiera ropa me compro”, reveló la artista que, sin embargo, se mostró optimista con que en los próximos meses, a medida que la pandemia comience a ser superada y vuelva la normalidad, podrá volver a trabajar y estar en una mejor situación económica. “Ahora ando en un autito de mierda pero no me importa (…) cuando volvamos al ruedo y a la normalidad, con laburo sé que puedo volver a comprar una camioneta como la que tenía”, cerró.