Elecciones: a un mes del cierre de listas, los posibles candidatos de Gobierno y Juntos por el Cambio

La rosca política comenzó, lentamente, a ganar terreno dentro de un escenario nacional completamente atravesado por la pandemia, la provisión de vacunas y las restricciones sanitarias. En el horizonte ya puede verse un día clave: sábado 24 de julio. Será, como en cada año electoral, la jornada en la que los borradores se vuelquen en una lista única para presentar ante la Cámara Electoral la lista de candidatos para las elecciones.

Aunque el foco esté puesto en la pandemia, en el corazón del Gobierno y de Juntos por el Cambio empezaron a girar los nombres propios que podrían ser candidatos en las elecciones legislativas de este año. Ministros, legisladores actuales y funcionarios. Muchos quieren ser. Muchos se van a quedar a fuera. Muchos solo serán globos de ensayo.



La elección principal siempre se da en la provincia de Buenos Aires. En el Frente de Todos comenzaron a barajarse un puñado de nombres que ya hace algunas semanas que dan vuelta por las oficinas de Casa Rosada. El nombre propio que gana terreno en las discusiones es el de Victoria Tolosa Paz, que actualmente se desempeña como Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

Los que avalan su nombre en el oficialismo dicen que es respaldada por Alberto Fernández y aceptada por Cristina Kirchner. “Habla con los dos”, definió un funcionario del Gobierno en un término general que decodificado en el lenguaje que se utiliza afuera de la política implica que tiene llegada directa al Presidente y la Vicepresidenta. Sin intermediarios ni representantes. Es la mujer de Pepe Albistur, íntimo amigo del Presidente. Un dato relevante pero que no debería quitarle méritos.

Otras dos mujeres también aparecen en la discusión preelectoral. Una es la titular del PAMI, Luana Vulnovich y la otra la directora del ANSES, Fernanda Raverta. Ambas pertenecen a La Cámpora y están firmes en sus puestos gerenciales. En la agrupación que lidera Máximo Kirchner preferirían que sigan donde están. En el camino que quiere recorrer hasta la cúspide del poder nacional vale mucho más tener jugadores propias en dos de las entidades más importantes del Estado.

Otro de los nombres fuertes que giró en el aire para encabezar la lista de diputados es el del actual embajador en Brasil, Daniel Scioli. Ex gobernador de Buenos Aires, podría poner a disposición su traje de amianto frente a las críticas. Su vocación es seguir donde está. Aún sabiendo que el vínculo con el país vecino es complejo en términos de política exterior. Solo volverá al Congreso si el Presidente lo requiere.

En el Poder Ejecutivo aparecen dos nombres. El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El primero parece un candidato improbable. Sacar a Cafiero de la oficina que ocupa en el primer piso de la Casa Rosada sería una muestra de debilidad por parte del Gobierno.

El segundo es un funcionario en ascenso dentro del Ejecutivo y conocido en el conurbano por su pasado como intendente de San Martín. Otro de los que preferiría quedarse en el lugar donde está pero, fiel a las leyes de la política doméstica, si le dicen que tiene que subirse al barco, lo hará sin poner condiciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, territorio hostil para el peronismo, está en carpeta el ministro de Turismo, Matías Lammens, que fue candidato a Jefe de Gobierno porteño en el 2019. El ex presidente de San Lorenzo quiere seguir en el Poder Ejecutivo y está entusiasmado con poder explotar los dos últimos años de gestión sin pandemia. Si Fernández lo convoca, pondrá los pies en la lista.

En la localidad que gobierno Rodríguez Larreta también aparece el asesor presidencial Leandro Santoro y la actual diputada Gisela Marziotta. En esa negociación estará metido el Jefe de Asesores del Presidente, Juan Manuel Olmos, un dirigente con anclaje en la Ciudad. Por La Cámpora el que pesará en la definición será el senador Mariano Recalde, hombre fuerte de la agrupación en la Ciudad.

El oficialismo cerrará listas de unidad en ambos distritos. No hay intención de generar unas PASO. Las definiciones las tomarán Alberto Fernández y Cristina Kirchner previo acuerdos con Sergio Massa y Axel Kicillof, los dos que más intereses tienen en la provincia de Buenos Aires.

La lucha por el poder en Juntos por el Cambio

En la oposición la discusión preelectoral está más desordenada y se debe a la horizontalidad de las negociaciones. No hay un jefe ni un líder único. A un costado de la mesa se sienta el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Del otro lado, el ex presidente Mauricio Macri. Uno con aspiraciones concretas de ser presidente en el 2023. El otro sin definiciones tan claras para el futuro.

El conflicto principal que hoy aumenta la tensión en el PRO es la disputa por el primer lugar en la lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez Larreta quiere que sea la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, mientras que Macri respalda a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Vidal aún no se definió. Pero en el larretismo asumen que aceptará jugar en el primer lugar. El Jefe de Gobierno porteño aún no pudo convencer a Bullrich de que si su vocación es ser candidata a presidente en el 2023, el lugar con más visibilidad al que puede acceder es el que actualmente tiene como presidenta del PRO.

La ex funcionaria del gobierno de Cambiemos considera que durante el último año y medio se puso al frente de la oposición y logró aumentar su nivel de conocimiento. Está convencida de competir. Si no acuerda su lugar como cabeza de lista, tiene la ambición de enfrentar a Vidal en una PASO.



Bullrich ya tiene tres nombres anotados en su lista. En el segundo lugar iría el actor Luis Brandoni, en el tercer escalón la ex directora de seguridad de Independiente, Florencia Arietto y en el cuarto el actual legislador Fernando Iglesias. Está preparada para dar pelea.

La UCR aún no tiene definido a su candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero un posible nombre salió en la reunión que ayer protagonizaron los principales dirigentes del radicalismo para pedirle a Facundo Manes que sea candidato en la provincia de Buenos Aires. Durante ese encuentro el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, propuso que Martín Lousteau abandone el Senado y sea candidato a diputado nacional por la Ciudad.

El motivo que esgrimió el mandatario provincial es que sería un buen momento para que el radicalismo se haga fuerte en el AMBA, el espacio geográfico donde vive y vota más gente en todo el país. En el entorno del ex ministro de Economía no descartan de plano que pueda aceptar protagonizar esa estrategia.

En paralelo, algunos de los principales dirigentes del radicalismo creen que a Lousteau le serviría volver a instalar su nombre de cara a las elecciones del 2023, en las que quiere competir para ser Jefe de Gobierno porteño. Además, a fines de este año tratará de convertirse en presidente de la UCR Nacional.

Rodríguez Larreta preferiría que no haya PASO en la Ciudad. Es una localidad donde no debería tener problemas en ganar y el enfrentamiento interno no haría más que desgastar a los candidatos y a su imagen de dueño del territorio. Diferente es la situación en la provincia de Buenos Aires, donde asume que las primarias potenciarían el armado opositor.



En esta negociación preelectoral el Jefe de Gobierno porteño pone en juego parte de su autoridad dentro de Juntos por el Cambio y su fortaleza para hacer pesar el volumen político que tiene como referente de la oposición. Sobre todo teniendo en cuenta que su voluntad es, en los próximos dos años, recorrer un camino que lo lleve a la Casa Rosada.

En territorio bonaerense Rodríguez Larreta también disputa poder con Mauricio Macri. Quiere que su compañero de fórmula, Diego Santilli, cruce la Avenida General Paz y encabece la lista, mientras que el ex presidente empuja la candidatura de su primo, el intendente de Vicente López, Jorge Macri. Ambos son potenciales candidatos del PRO.

El radicalismo le propuso a Facundo Manes que sea el candidato en la provincia y el neurólogo tiene decidido que quiere jugar. Aún no respondió formalmente pero en la UCR dan por descontado que competirá. Y, en el caso de que no haya PASO y se negocie una lista de unidad, será el nombre propio que el histórico partido quiera poner lo más arriba posible en la lista.

La titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, ya avisó que tiene intenciones de competir en Buenos Aires. Considera que su nombre podría funcionar como un nexo entre todas las partes que integran Juntos por el Cambio. En la actualidad está más cerca de Rodríguez Larreta que de Macri.

Otro de los nombres que levantó la mano y pidió lugar para competir es el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó. Quiere encabezar la lista. El dirigente peronista lidera un espacio interno que quiere ganar terreno en la coalición en los próximos dos años.

A esa lista de potenciales candidatos se sumaría José Luis Espert, que ayer estuvo reunido con Rodríguez Larreta y Bullrich en la sede del gobierno porteño para avanzar en el cierre de una alianza. Los líderes del PRO lo quieren sumar a la PASO en la provincia de Buenos Aires junto a Avanza Libertad, el espacio liberal que representa.

El siguiente paso que darán desde la primera línea de Juntos por el Cambio será intentar sumar al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy y a la líder de GEN, Margarita Stolbizer. Centro derecha y centro izquierda. La oposición quiere ampliar su espectro de votantes y consolidar el espacio político como un bloque heterogéneo y competitivo.

