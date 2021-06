Victoria Tolosa Paz: “Quienes dejaron un 54% de inflación son los que nos quieren dar la fórmula para resolverla”

Luego de que el Indec diera a conocer este miércoles los datos de la inflación del mes de mayo, la funcionaria del Gobierno nacional, Victoria Tolosa Paz, respondió a las críticas de la oposición y replicó con cifras económicas de la gestión del ex presidente Mauricio Macri.

La titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales participó de un tenso debate con la senadora de Juntos Por el Cambio, Laura Rodríguez Machado en A Dos Voces. En dicho programa de la señal TN, antes habían estado cuestionando al oficialismo el ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian y el senador nacional Martín Lousteau.

“Lousteau, Melconian, fueron partícipes necesarios del fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, entonces escucharlos causa un poco de impresión, tener recetas mágicas cuando han gobernado durante cuatro años y han dejado esta bomba”, comenzó su intervención Tolosa Paz, quien a la par ironizó sobre la interna que atraviesa la oposición: “El único cambio que proponen es el cambio de domicilio de Bullrich (Patricia), Vidal (María Eugenia); no se sabe dónde van a estar”.

Luego respondió a los cuestionamientos que hizo Rodríguez Machado al proyecto del oficialismo para reducir tarifas de gas en “zonas frías”, donde dejó entrever que la iniciativa es electoralista. “El 50% de las localidades beneficiadas están gobernadas por Cambiemos, es un gran mentira”, retrucó la funcionaria, e hizo hincapié en el apoyo al proyecto que brindaron dirigentes opositores: “Las contradicciones de Cambiemos van quedando más expuestas, nuestro Presidente ha sido claro y ha dado cumplimiento a cada una de las promesas que hizo en campaña”.

“Cuando proponemos una Argentina hacia adelante muchos diputados del radicalismo acompañan. Pareciera que halcones y palomas no se ponen de acuerdo mientras nosotros avanzamos en lo que vinimos a hacer: proteger el bolsillo de los argentinos”, enfatizó. Y defendió la política tarifaria del Gobierno del 9% de aumento, “con un trabajo muy importante de segmentación, para que los sectores que no tienen que recibir subsidios no los reciban”.

“Recibimos una Argentina con niveles de pobreza e indigencia insoportables y, es cierto que la pandemia provocó más problemas en los sectores más desprotegidos, pero fuimos allí a extenderle el brazo del Estado”, contestó a Machado, que puso el foco en el aumento de la pobreza durante la gestión de Alberto Fernández.

“Vamos acercándonos a una matriz impositiva donde los que más tienen más paguen, como el Aporte Solidario, y los que menos tienen les quitamos el Impuesto a las Ganancias; y por supuesto los sectores que necesitamos que sigan pagando el IVA lo tienen que seguir pagando porque el Fisco necesita recuperar capacidad para seguir redistribuyendo”, argumentó.

Tras remarcar que las medidas tomadas desde Casa Rosada en este contexto “siguen siendo insuficientes”, se refirió al índice de inflación que en los primeros cinco meses del año acumuló así un 21,5%. “Nadie quiere que esta inflación que golpea el bolsillo siga en esta sendero; alguien dijo que Guzmán (Martín) celebra el 3,3% (de mayo) y la verdad lo que hacemos es mirar con muy buenos ojos que vamos a ir recuperando el camino, pero quienes dejaron la Argentina con 54% de inflación en 2019 y 46% en 2018 son quienes nos dan la fórmula”.

“Somos muy conscientes que la pandemia golpea y genera hartazgo en la sociedad, pero tenemos muy claro los objetivos y los pilares de la política económica que vinimos a desarrollar en función del entramado pyme”, continuó.

Y concluyó: “Digan lo que digan los hombres y mujeres de Cambiemos, la sociedad sabe que lo que hemos prometido en campaña e incluso en pandemia ha sido cumplido por nuestro Presidente en cada medida que se ha tomado”.

