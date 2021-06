MasterChef Celebrity: la reacción de Damian Betular al ver camisa de Gastón Dalmau en homenaje a los jurados

En la recta final por saber quien será el ganador de la segunda temporada de MasterChef Celebrity, obviamente que hay tensión y mucha atención por parte de los participantes, pero también hay momentos de distensión.

Uno de esos momentos de risas entre cacerolas y hornos encendidos lo tuvo el participante Gastón Dalmau, quien decidió rendirles un homenaje a los jurados de MasterChef Celebrity Damian Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui.

Resulta que el actor ex “Casi Ángeles” entró al estudio con una camisa bastante particular, porque tenía un diseño sutil, pero realmente contundente con la cara de los chefs. Esta no es la primera vez que hace cosas por el estilo.

Al principio parece que nadie se había dado cuenta, hasta que Damian Betular llegó a la isla donde cocina Dalmau y obviamente tenía que decir algo: “Qué linda camisa, pero tendría que ser solo con caras mías”.

Luego hubo un divertido ida y vuelta entre el participante y el jurado de MasterChef Celebrity, de mostrando que más allá de estar siendo evaluados, había un buen clima y entre ellos se llevan muy bien.

Pero más allá de la buena relación, cuando hay que decir algo, se dice, porque segundos después, el jurado exclamó a Gastón Dalmau: “Ese champiñón no es de semifinalista. Así cortado como un picadillo inmundo, yo no lo como”

Se entiende que estos momentos de definiciones exigen que los participantes estén atentos al máximo, por esa razón es que minutos después, Betular se enojara con Georgina Barbarossa porque se le había pasado el ajo.

“Se quemó todo Georgina, tirá eso. Pasale una servilleta a la sartén porque va a tener gusto a quemado. Ya es una cábala tuya empezar mal”, le dijo Betular a los gritos que llegaron al punto de dejar callado a ni más ni menos que Germán Martitegui