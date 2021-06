La desgarradora confesión de Paris, la hija de Michael Jackson

La hija de Michael Jackson, Paris reveló en una entrevista las distintas experiencias que devinieron en el trastorno de estrés postraumático que padece. Este miércoles participó de un nuevo Red Table Talk a travñes de facebook.

Allí en su diálogo con Willow Smith, se refirió a cómo la afectan los comentarios maliciosos, el ciberbullying del que es víctima y sus intentos de suicidio. Y además repasó diferentes momentos de su vida: su infancia, adolescencia, la muerte de su padres, dificultades e intentos de suicidio.

Desde que nació, Paris Jackson enfrentó distintas dificultades como tener que salir con máscaras para evitar el asedio de lo paparazzi, lidiar con el hecho de ser la hija del Rey del Pop, el reconocido Michael Jackson, junto con otras desavenencias personales que la llevaron a enfrentar un duro cuadro.

“Sufrí alucinaciones auditivas, paranoia y debí hacer terapia luego de que me diagnosticaron trastorno de estrés post traumático (TEPT)”, reveló ante la hija de Will Smith.

El TEPT dificulta diversas aristas de su vida cotidiana como las relaciones personales, amorosas y amistades en general. Para sobrellevarlo, Paris Jackson ha comenzado una terapia conocida como desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR, por sus siglas en inglés).

“He comenzado con el proceso de sanación. Amo esta terapia que si bien te pone en un estado de fragilidad y vulnerabilidad muy grande es muy efectivo”, consideró.

Por otro lado, se sinceró y contó todos los intentos de suicidio que tuvo cuando era apenas una adolescente y se refirió a cómo logró transmutar eso en un presente más auspicioso y luminoso.

Por suerte, pudo hablar mucho con sus amistadas. Hoy esta feliz de no haber tenido éxito en quitarse la vida ya que considera que las cosas en su vida han mejorado e intenta estar cada día mejor.

Consultada por Smith sobre qué experiencias la llevaron a esos momentos oscuros, la hija de Micharl Jackson sostuvo que fue un mix de cosas:

“No saber quién era, dejar de ser una niña para pasar a la pubertad, mucha exposición pública, mucha presión, y algunas personas, en las redes sociales, que me decían que me matara todos los días. Estaba deprimida”, confesó.

Tras la muerte de su padre, en junio de 2009, Paris debió afrontar lo que significaba esa pérdida y tuvo que continuar su vida junto con su abuela, Katherine Jackson, y creció en un entorno vinculado a los Testigos de Jehová. A su vez, confesó que tuvo que atravesar por distintas emociones y no entendía muy bien qué estaba pasando.

Sobre el final de la extensa entrevista, Jackson se refirió a su álbum Wilted, lanzado durante la pandemia de coronavirus, en noviembre 2020.“Tuve que hacerlo, no podía contenerlo más. Fue luego de sentirme con el corazón roto. Eso hizo que encontrara mi voz y mi sonido”, concluyó.