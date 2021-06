Luis D’Elía apuntó contra un integrante del Gabinete: “Si tiene un poquito de dignidad debería renunciar inmediatamente”

Luis D’Elía apuntó de forma directa y clara contra un integrante del Gabinete nacional. “Si tiene un poquito de dignidad debería renunciar inmediatamente a su cargo”, afirmó respecto de Elizabeth Gómez Alcorta, indignado por el silencio de la ministra respecto luego de una nueva condena contra Milagro Sala. Dio su punto de vista respecto del Gobierno nacional.

El ex diputado nacional fue entrevistado por Ernesto Tenembaum en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? donde señaló que “es una vergüenza” la situación que atraviesa la dirigente social de Jujuy. Destacó: “Milagro Sala lleva 5 años presa y no hay ninguna de las acusaciones que le hicieron que justifique esto”. Analizó la política jujeña y sus vínculos con el Frente de Todos.

“El segundo de Gerardo Morales es amigo de Sergio Massa, es un hombre del Frente Renovador, a mí las relaciones políticas no me importan, quiero que haya justicia y se termine con una situación que es un escándalo a escala internacional”, expresó Luis D’Elía. No es la primera vez que el dirigente apunta contra el presidente de la Cámara de Diputados, ya lo había hecho hace una semana.

Consultado respecto de la decisión de la Cancillería Argentina de abstenerse de repudiar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua reflexionó: “Los mismos que denuncian a Daniel Ortega se callan la boca con Colombia, Bachelet denunció que en Venezuela hay presos políticos ¿y en Chile?”. Reconoció que existe un doble estándar respecto de los derechos humanos.

Antes de finalizar, contó que opina del Gobierno nacional donde destacó “creo que los que piensan que es una vacuna por un voto se equivocan”. Respecto del presidente de la Nación marcó: “Alberto es un tipo que le tocó pelear con la pandemia económica del macrismo, un desastre, y después con la pandemia sanitaria. Pobre tipo, realmente, lo ha hecho como pudo, creo que en algunas cosas es contradictorio”.

