Vuelve la presencialidad en el nivel inicial en toda la provincia y en parte del nivel primario

El Ministerio de Educación de Santa Fe informó este viernes por la noche que la próxima semana volverán las clases presenciales con bimodalidad y alternancia en la provincia. La medida contempla los niveles inicial y primario en toda la bota, salvo en 18 localidades -entre las que se encuentra la capital provincial-, donde sólo se regresará a esta modalidad en el nivel inicial. Se mantiene la virtualidad en el nivel secundario.



A través de la Circular n°16, la cartera educativa detalló que las ciudades donde solo vuelven las clases presenciales en el nivel inicial son: Casilda, Rafaela, Villa Constitución, Venado Tuerto, Reconquista, Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Granadero Baigorria, Rosario, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Arroyo Seco, San José del Rincón, Sauce Viejo, Recreo, Pérez y Pueblo Esther.

Según explica el comunicado, en las localidades mencionadas no vuelve la presencialidad escolar en el nivel primario "por integrar departamentos en alarma o ser ciudades de más de 40.000 habitantes con incidencia mayor a 500". En estas ciudades sólo se recuperará la asistencia a clases presenciales en el nivel inicial, ya que son grupo prioritario definido por la Resolución n°394/2021 del Consejo Federal de Educación.

"En nuestro permanente monitoreo de las variables epidemiológicas, de mantenerse la tendencia a la baja en la casuística y continuar la mejora de indicadores, iremos incorporando localidades y niveles educativos de la trayectoria obligatoria con la meta de alcanzar que todas y todos los estudiantes de esos itinerarios puedan acceder a días de presencialidad antes del receso invernal", concluye la circular.

El gobierno de Santa Fe decidió este viernes sumar más localidades a la lista de las que están habilitadas para la presencialidad escolar por cumplir con los parámetros epidemiológicos necesarios para tal fin. Este lunes habían sido autorizadas 107 y luego el miércoles se sumaron otras 146. Este viernes por la noche se informó que la próxima semana vuelve la presencialidad en el nivel inicial en toda la provincia y el nivel primario en gran parte de la bota. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, confirmó a Aire Digital que el objetivo es volver a la presencialidad en todo el territorio antes de las vacaciones de invierno.

Pusineri también advirtió que no habrá otras aperturas en otros sectores hasta que todos los estudiantes santafesinos estén de nuevo en las escuelas. Algo similar había expresado este jueves en Rosario la ministra de Salud, Sonia Martorano, quien había manifestado que para el gobierno provincial "la presencialidad es lo primero que tiene que volver y lo último que se tiene que cortar": "No vamos a generar reaperturas si no tenemos presencialidad, eso está claro", insistió.

La titular de la cartera sanitaria recordó que "hay dos índices que dispone Nación" para habilitar o no la vuelta a las aulas: la incidencia de casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y el nivel de ocupación de camas críticas. "Cuando la ocupación de camas es mayor al 80%, y en toda la provincia lo es, y una incidencia mayor a 500, no puede haber presencialidad porque la situación es de alarma epidemiológica", explicó Martorano. Es por esto que son 18 las localidades en las que se mantendrá la virtualidad en el nivel primario.

Estrategias pedagógicas

Ya pensando en el segundo semestre, desde el Ministerio de Educación indicaron a Aire Digital que el objetivo principal es reforzar el vínculo con los alumnos en situaciones escolares "frágiles", y que esto no solo se realizaría en los establecimientos sino también a través de encuentros recreativos y fuera del tiempo escolar, tal como sucedió durante el verano pasado en la provincia de Santa Fe.

Fuente: Aire de Santa Fe