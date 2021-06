Perotti se cree un mesías y quiere que se le agradezca por cumplir con su obligación

"Santa Fe, orgullosamente, hace patria vacunando a más de 1.150.000 personas", dijo Perotti sin advertir que solo está cumpliendo con su obligación y que no se le puede rendir pleitesía por ello.

"Santa Fe orgullosamente hace patria vacunando a más de 1.150.000 personas". En su discurso en el marco del acto oficial en el Monumento por el Día de la Bandera, el gobernador Omar Perotti trazó este domingo un paralelo entre las luchas lideradas por Manuel Belgrano y la batalla que los argentinos dan por estos días contra el coronavirus.

"La lucha de Belgrano es nuestro ejemplo, su decisión histórica de enfrentar adversidades", sostuvo el mandatario provincial. "Estamos convencidos de que las grandes causas de nuestra historia son las que nos movilizan, nos inspiran y son la base del desarrollo del tiempo que le sigue", remarcó.





Perotti destacó "el liderazgo y visión estratégica" del prócer que creó la bandera argentina que entendió, en su momento, que había "que hacer cosas extraordinarias y sacrificarlo todo por la salud de la patria". Consideró que "el ejército enemigo hoy es el virus". Abundó: "Si nos encuentra desprotegidos, sin cuidados sin distancia aglomerados, sin duda crece. Crece en casos positivos, crece en uso de camas y muertes. Ese debilitadísimo ejército sin capacidad de defender a su pueblo era nuestro sistema de salud sin insumos ni respiradores".



Recordó el momento del éxodo jujeño. "Es preciso entender que no abandonaban su tierra, se replegaban para organizarse y ganar tiempo. Es preciso entender que no abandonamos la producción ni el trabajo. Entender que solo cumpliendo una causa superior podemos verdaderamente tener la vida y la educación que merecemos, trabajar y producir en la tierra que amamos. No hay causa superior más fuerte que la vida de los argentinos y las argentinas", sostuvo.

"Decía Belgrano No oigo los clamores de los particulares sino el bien general de la patria. El amor patriótico debe callar los lamentos y vencer los imposibles. Hoy tenemos una causa que difiere de aquellas históricas, son luchas pacíficas pero luchas al fin", remarcó.

"Santa Fe, orgullosamente, está haciendo patria vacunando más de 1.150.000 personas como parte de la mayor campaña nacional", celebró. En ese marco, agradeció al presidente Alberto Fernández -presente de manera virtual, a través de videoconferencia- por sus gestiones. "Sé lo difícil que es conseguir vacunas y lo que significa que nuestro país haya empezado a producirlas", subrayó.

Luego, agradeció a los enfermeros y enfermeras de los equipos de vacunación y a todos los que integran el sistema de salud, por considerar que "están haciendo historia".

"¿Elegimos este virus? Claro que no. Pero decidimos salir adelante, hacerle frente, darle batalla en cada actitud, esfuerzo sacrificio y cuidado. Estas son las causas de los argentinos, complejas y dolorosas. Pero si no las atacamos en unidad serán más complejas y dolorosas. Es la causa para que vuelvan las aulas a llenarse de alumnos, las fabricas a funcionar a plena capacidad, comercios y servicios a revitalizarse y para que a vida vuelva a ser lo que tanto añoramos", planteó.

Finalmente, remarcó: "No es casualidad que nuestros vacunatorios estén en celeste y blanco, es la bandera que nos une a todos".

Con información de Uno Santa Fe