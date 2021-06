«No puede ser»: Guillermo Moreno y un contundente mensaje para Alberto Fernández

El ex secretario de Comercio durante la presidencia de Néstor Kirchner, Guillermo Moreno, dialogó con “El Gíglico” de radio Rivadavia. El exfuncionario nacional se mostró preocupado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según Moreno, existe «una tensión» en torno a las reservas de la autoridad monetaria. Luego, cuestionó la Administración de Alberto Fernández en materia de las carnes. «No está bien que en el día del Padre no se pueda convocar a un asado«, aseveró.

“Hay una tensión sobre las reservas del Banco Central“, consideró Guillermo Moreno esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia. Luego, argumentó que esta situación se da, “porque los distintos operadores de los sectores económicos públicamente empiezan a tensionar para quedarse con los dólares”. “Las reservas pueden tener una utilización: las pide el sistema financiero y hacen lo que hicieron siempre, tratar de quedarse con los dólares antes de que la cosa se desordene (…) Siempre fue igual: el sistema financiero empieza a presionar hasta que el Banco Central queda con la lengua afuera”.

El viernes pasado, el BCRA, a cargo de Miguel Pesce, detalló que las reservas superaron los 42.000 millones de dólares, al ubicarse en los USD 42.411 millones. En el último tiempo, se incrementaron 850 millones de dólares. El pasado miércoles alcanzaron un pico en la Administración de Alberto Fernández al encontrarse en los US $42.720 millones, su máximo en ocho meses. Los especialistas sugirieron que la autoridad monetaria que siga adquiriendo divisas para robustecer sus reservas de libre disponibilidad.

El ex secretario de Comercio sobre las reservas del BCRA

Siguiendo a Moreno, recordó que “un economista importante del sector financiero (en referencia a Emanuel Álvarez Agis), en un reportaje en un suplemento económico de un diario importante dijo que el Gobierno nacional tenía que vender los dólares para evitar que se estire la brecha cambiaria”. “Si los dólares van al sector financiero es porque no van a los importadores y aparece un problema de reactivación porque la industria tiene muchos insumos importados”, continuó el exfuncionario nacional.

Guillermo Moreno contra Alberto Fernández

Por último, se refirió a la macroeconomía que según el propio Guillermo Moreno “está desquiciada”. “El pueblo argentino no está comiendo carne”, señaló el exsecretario de Comercio en diálogo con “El Gíglico”. “No está bien que en el día del Padre no se pueda convocar a un asado”, apuntó Moreno. “Los chinos no comen la carne de exportación, comen lo mismo que come el pueblo. Esto solo se resuelve aumentando la producción. Ahora dicen que lo van a empezar a hacer, dos años más tarde. Esto tendría que haber empezado en diciembre del 2019”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com