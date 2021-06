«Hablé con Patricia Bullrich»: Eduardo Duhalde no se guarda nada y enciende la interna de Cambiemos

El ex presidente Eduardo Duhalde, en estas últimas semanas se mostró activo en los medios de comunicación y generó gran revuelo en la clase política, sobre todo en el oficialismo, luego de criticar duramente la figura de Alberto Fernández. Esta vez cambió la mirada y se metió de lleno en la interna de Cambiemos.

En primer lugar, volvió a demostrar que tiene línea directa con el presidente de Argentina. «Estoy en contacto desde el primer día con Alberto Fernández por Whatsapp», describió en una entrevista a Radio Del Plata. Al mismo tiempo, comentó que también mantiene un diálogo fluido con Cambiemos, menos con su máximo referente: «Hablé con toda la oposición menos con Macri. Su pensamiento es sorprendente, pero el Gobierno tiene la misma actitud de pelear, de agredir».

Lo cierto es que Duhalde está enterado de la interna del frente opositor y, en esta oportunidad, echó más leña al fuego al filtrar su acercamiento con otra referente de PRO: «Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar, sin diálogo no hay posibilidades».

El expresidente fue blanco de duras críticas durante la pandemia, ya que fue uno de los protagonistas del vacunatorio vip. Su aparición esporádica en canales de televisión y de radio tiene gran repercusión por el contenido de sus declaraciones, las cuales están llenas de misterio y críticas hacia toda la clase política de la República Argentina. Su postura va de elogios a duras reprimendas contra la gestión actual.

Para cerrar, Duhalde remarcó que el país necesita diálogo entre todas las facciones políticas y la pandemia debería ser un escenario propicio para estrechar lazos. Sin embargo, la campaña electoral comenzó y las disputas cada vez se hacen más extremas. El exdirigente no quiso quedarse afuera y avivó la chispa, a pesar de exponer un mensaje conciliador.

Con información de www.elintransigente.com