Por qué Dani La Chepi no quiere que Sol Pérez gane la final de MasterChef: “Ya está, te fuiste”

A lo largo de MasterChef Celebrity Sol Pérez y Dani La Chepi mantuvieron una relación tensa y donde las indirectas hicieron que la modelo expresara su enojo contra la influencer. Dado que el certamen se encuentra en las instancias finales, la rivalidad entre ambas volvió a surgir.

Durante una entrevista dada a Implacables, Dani La Chepi no dudó en expresar por que no desea que Sol Pérez gane MasterChef Celebrity. De esa manera, volvió a hacer hincapié en la rivalidad presentada durante el certamen y donde ambas fueron protagonistas de discusiones y acusaciones que se produjeron en vivo.

Dado que esta es la última semana del certamen de cocina, la influencer remarcó que le gustaría que la campeona sea Georgina Barbarossa. Al respecto, planteó que “con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece”, expresó con mucho cariño.

Además, remarcó que “es una mina tan remadora de la vida, y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también”. De hecho, planteó que le gustaría que también tuvieran la oportunidad de ganar Gastón Dalmau y Cande Vetrano. Sin embargo, pese a su deseo la actriz fue eliminada durante la gala de este domingo y en instancias de semifinales. Por tal motivo, no podrá estar presente en la esperada final.

Dado la rivalidad que mantuvieron a lo largo del programa, Dani La Chepi aclaró entre risas: “Sol Pérez no me gustaría que gane” y explicó que para ella “los que se fueron se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar”, acusó. Además, cuestionó que durante el periodo que no estuvo presente en MasterChef, Sol Pérez pudo descansar y practicar mientras que el resto “no descansaron nunca”.

De esa manera, la influencer reiteró: “No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta”. Y remarcó su deseo de que sea Georgina Barbarossa quien se lleve el galardón de la nueva temporada del reality de cocina.