Arturo Vidal explicó qué pasó en la concentración de Chile: “Sabemos que cometimos un error”

“Fiesta clandestina”, “scorts” y “mujeres” fueron algunas de las palabras que la prensa chilena utilizó para describir una polémica situación que ocurrió en la concentración del equipo nacional, algo que finalmente quedó desmentido. Tras una conferencia de prensa del DT, Martín Lasarte, y del capitán, Claudio Bravo, se develó que la burbuja sanitaria se había roto por el ingreso de un peluquero.

El volante señaló que se trató de “un error” y que no se repetirá: “Ya está. No se tiene que hacer y no lo volveremos a hacer”, remarcó en tono simpático el Rey Arturo.

Chile violó el protocolo sanitario de la Copa con la presencia de un peluquero que un grupo de jugadores, entre ellos Vidal, ingresó a la concentración de La Roja en Cuiabá (centro) el jueves pasado.

Una transmisión en vivo del coiffeur desde su cuenta de Instagram, develó cómo los futbolistas Vidal, Gary Medel, Eduardo Vargas, Guillermo Maripán y Pablo Galdames estaban violando los protocolos de salud, cortándose el cabello en las habitaciones del hotel donde se hospeda La Roja.

El volante del Inter, por otro lado, dejó en claro que pese a que la Federación chilena se expondrá a una multa de la Conmebol por este tema, no hubo conflictos dentro del grupo y desmintió una supuesta renuncia del entrenador Martín Lasarte, como sugirió un sector de la prensa chilena.

“Nunca hubo un problema con el técnico, es increíble lo que se habla. Estamos muy unidos, lo demostramos hoy”, puntualizó el polémico Vidal, contagiado de coronavirus a comienzos de este mes.

El comunicado de la Selección de Chile

“La Federación de Fútbol de Chile y el cuerpo técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta, reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa América, con el ingreso no autorizado de un peluquero que, pese a contar con examen PCR negativo, no debió haber entrado en contacto con los jugadores. Los involucrados serán sancionados económicamente”, comenzó el escrito de la FFCh.

Y concluyó: “Lamentamos lo que generó esta situación e informamos que todos los miembros de la delegación arrojaron examen PCR negativo este sábado 19 de junio”.