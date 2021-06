Facundo Manes, la esperanza de quienes buscan valores en un candidato que se contrapone a la corrupción actual

El 4 de mayo de 2013, en la antesala de las elecciones legislativas, Ernesto Sanz organizó un acto del radicalismo en Parque Norte. A cargo del cierre del mitin, el entonces presidente de la UCR y senador nacional, que trabajaba en el armado del extinto frente UNEN, eligió dos “teloneros”: Fabio Quetglas y Facundo Manes. Detrás del atril, el neurólogo trazó un duro diagnóstico de la realidad del país y endulzó los oídos de la cúpula del partido centenario: “Mi corazón es radical, por tradición familiar y por principios”, confesó. Esa noche, Manes, habituado al mundillo académico y la frialdad de los consultorios, sintió por primera vez en su cuerpo el fragor de una campaña política.

Ocho años después de aquella velada, y luego de amagar con subirse al ring electoral durante los comicios de 2017 y 2019, Manes se muestra decidido a ponerse el traje de candidato por primera vez en las próximas legislativas. Tiene el respaldo de todos líderes UCR, quienes se ilusionan con disputarle a Pro la centralidad de Juntos por el Cambio con una figura disruptiva como la del médico en el distrito más poblado del país.



Si bien aún no hubo un anuncio formal, el neurocientífico se comprometió ante los referentes radicales a que esta vez va en serio: quiere postularse en la provincia de Buenos Aires y no le esquiva a una interna con el macrismo en las PASO de septiembre. De hecho, según coinciden varias fuentes del partido, Manes preferiría ir a las primarias y medirse con el postulante que defina el Pro. “A Facundo no le disgusta la idea. Es más, lo primero que dijo fue: ‘Me gustaría competir en una primaria con el Pro’”, cuenta uno de los referentes radicales que tallaron para convencerlo de que se involucre en política.

Dos caciques de la UCR advierten que el médico, que estuvo a punto de sumarse a la boleta de Cambiemos en las legislativas de 2017, tiene una “cuestión personal” con el partido que fundó Mauricio Macri. Quienes lo conocen dicen que no solo tiene diferencias políticas con el Pro, sino que conserva cierto enojo por el trato que recibió por parte del macrismo tras su negativa a competir en 2017, de la mano de María Eugenia Vidal.

“Lo bardearon mucho. Y ahora lo llaman todos los días”, apunta un dirigente radical, quien nota una fuerte preocupación en Pro por la irrupción del médico en el convulsionado tablero de Juntos por el Cambio en la provincia. “Estaban desbocados y con la aparición de Facundo les tocamos el timbre”, grafica uno de los arquitectos de la jugada para que Manes sea candidato. Con Macri se vio hace poco y suele hablar con Horacio Rodríguez Larreta, quien aún duda de la postulación de Manes. “El expresidente no lo llamó en los cuatros años de gobierno de Cambiemos”, remarcan cerca del médico. Rencores.



En la intimidad, Manes no oculta sus ganas de subirse al cuadrilátero. Satisfecho con el llamado de la UCR, quiere discutir en la campaña los problemas estructurales de la Argentina. Lo motiva que el radicalismo haya decidido disputarle el liderazgo de la coalición opositora a Juntos por el Cambio. También lo convence la idea de ampliar el espacio para buscar soluciones a las enfermedades crónicas que padece el país. Cree que la Argentina enfrenta un momento “bisagra” en su historia.

A quienes lo consultan sobre su postulación, Manes suele repetir una frase: “No importa el cargo, sino el ‘para qué’”. El médico pretender construir un proyecto colectivo y una visión de país: quiere debatir ideas y no los nombres de candidatos. En términos médicos, Manes está convencido de que el país requiere un “tratamiento”. Para eso, plantean cerca del neurocirujano, que estuvo a cargo del tratamiento de Cristina Kirchner en 2013, se necesitan acuerdos y consensos.

Otro mensaje que repiten como un mantra sus asesores es que Manes quiere discutir un proyecto de país que esté centrado en lo que denomina el paradigma del conocimiento. Observa que el radicalismo se puso en marcha en todo el país y está dispuesto a dar pelea. Manes machaca con un análisis por estos días: “Las sociedades se mueven por miedo o esperanza y lo importante es que se está generando esperanza”.

Los líderes de la UCR están envalentonados con su apuesta por Manes. Lo ven decidido a dar el salto a la arena política. Uno de los caciques que habla con el médico con mucha frecuencia percibe que tiene sed de revancha después de varios intentos frustrados de ser candidato. “Las últimas experiencias le dejaron una huella negativa. Ahora ya no tienen margen para amagar y decir que no. Esta vuelta es definitoria”, aventura uno de sus consejeros en la UCR.

El principal “arquitecto” de la postulación de Manes, según advierten fuentes del partido, es el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad. El jefe del bloque de Diputados de JxC en la provincia involucró al médico en su campaña para la interna con Gustavo Posse. Cuentan que Manes se entusiasmó al participar de las giras por el interior de Buenos Aires y los actos políticos en las plazas. Y la inclusión de su hermano Gastón en la lista del oficialismo fue un gesto que lo involucró aún más con el proyecto del partido. Además, sus familiares, amigos y colegas del ámbito científico lo empujan a dar la pelea y aceptar el reto. “Esta vez no fue difícil convencerlo. Está con ganas”, remarca un dirigente radical.

Manes, quien no está afiliado al partido, quedó muy entusiasmado después de que la cúpula de la UCR lo arropara el miércoles pasado en el tercer piso de la sede del comité nacional en la Capital. “Me encontré con un radicalismo comprometido”, avisó.

El médico, que trabaja con el consultor Gastón Douek, socio de Guillermo Seita en Prosumia, tiene un equipo propio de comunicación desde que lanzó Con Argentina, una organización para debatir sobre el futuro del país. Entre los colaboradores que lo rodearon el miércoles ante sus correligionarios está Augusto Salvatto, politólogo y autor del libro La Batalla del Futuro. Ahora, buscarán “ensamblar” a sus asesores con los estrategas del radicalismo bonaerense para diseñar el mensaje y el armado electoral. Mientras atiende pacientes, Manes ya imagina su debut en la campaña.

