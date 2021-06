¡¡ Burros!!, solamente tenían que comprar vacunas...y Pfizer

Al comenzar la pandemia el triunfalismo del gobierno sonaba inusitado e inexplicable para quienes ya peinamos canas y nos damos cuenta casi al instante cuando nos están "vendiendo humo".

Luego de las dos primeras prorrogas de la cuarentena ya advertimos que este se trataba de un gobierno absolutamente demagógico, sin ninguna idea y sin plan sanitario alguno.



Se enamoraron por esos días de la cuarentena y de la pequeña popularidad que tuvieron en aquellos primeros días.



Cómplices de estos ineptos fueron los gobernadores besa-manos que no sirven para nada, como los Perotti por citar a alguno de esos mandatarios que son incapaces de aportar algo positivo y solo están para tratar de llevar agua para su propio molino, que por supuesto no es el de la gente, sino el de ellos mismos. Unos verdaderos inmorales.

Se rodearon de infectólogos y supuestos especialistas que en realidad no tenían idea de que se trataba esta pandemia y por supuesto poco aportaron, en realidad confundieron y asustaron.

Nadie de esos "cráneos" le dijo a este semi presidente ( casi que no gobierna, sino que acata órdenes de la señora) que la única solución verdadera era comprar vacunas y vacunar en forma masiva y rápida.

Por supuesto que tampoco le dijeron que había que comprarle a empresas serias y no a laboratorios de países poco respetados y con dudosa honorabilidad.



Este gobierno decidió hacer lo peor, comprarles vacunas a los rusos y desechar la que venían de laboratorios serios, honestos y respetados.

Hoy la segunda dosis no viene y las nuevas variantes del coronavirus necesitan de una vacunación efectiva, con al menos dos dosis y respetando los tiempos que los especialistas serios recomiendan. Cuando hablo de especialistas serios no me refiero a los "figuretis" que desde hace más de un año y medio nos vienen confundiendo y cansando a todos los Argentinos con sus especulaciones incomparables que por ahora les redituó popularidad a ellos y desorientación al resto de los Argentinos.

La única vacuna sería que podían comprar era la Pfizer, justo la que desecharon por ignorantes y corruptos y así estamos, "cortando clavos" y sin saber si realmente lo que nos pusieron fue algo que nos protege o "agua bendita".

Son unos verdaderos burros, estamos en las peores manos y casi que a la buena de Dios. Ojalá alguien nos ayude, no tengamos tantos contagios, muera la menor cantidad de compatriotas y los próximos dos años y medio pasen rápido y estos ineptos inmorales y corruptos se vayan y no vuelvan nunca más.

El daño ya lo hicieron, ojalá la justicia los juzgue y paguen por todos los males que cometen y los hagan responsables de todas las muertes y las lágrimas de los Argentinos por la incapacidad que tuvieron en el manejo de esta pandemia que tanto daño nos está haciendo.