“Hasta los niños se molestaron”, Wanda Nara demandará a Maxi López tras su polémico posteo

Wanda Nara demandará a Maxi López tras su polémico posteo por el Día del Padre. El futbolista compartió en sus redes sociales una foto junto a sus hijos y criticó duramente a la modelo y empresaria, a la que acusó de no dejarle ver a los niños desde hace 10 meses y de querer “cortar lazos” que tienen.

Todo comenzó el domingo, cuando el delantero subió a sus historias de Instagram una foto muy sonriente junto a Valentino, Constantino y Benedicto, los tres hijos que tienen en común, en una visita a la Torre Eiffel, a la que le agregó una dura acusación contra la blonda.

“Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos desde hace 10 meses y te empeñes en cortar lazos, siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender ni tener la capacidad nunca. Los extraño, mis pollos, pero ustedes ya lo saben”, fueron las palabras que escribió el futbolista.

Ante esto Wanda Nara decidió responder y le ordenó a Ana Rosenfeld, su abogada, que inicie acciones legales contra su exesposo. En diálogo con TELESHOW, la letrada aseguró que el objetivo de Maxi López fue herir a la madre de sus hijos y que incluso ellos están en desacuerdo con lo que escribió

También explicó que la denuncia por injurias se realizará en Argentina y que, en caso de que la Justicia le dé la razón, donará la cifra que reciba de indemnización a comedores infantiles.

“Además de falsas, son injuriantes. Lo dijo para herirla, su intención fue lastimarla públicamente. Hasta los niños se molestaron por el posteo de su padre”, aseguró Ana Rosenfeld.

Asimismo la abogada aseguró que Maxi López está en contacto directo con los menores ya que Wanda Nara les compró un teléfono celular mediante el cual hablan con su padre.