Georgina Barbarossa confesó qué le dijo Alex Caniggia luego de renunciar a MasterChef

Estamos a nada para que llegue la tan esperada final de la segunda edición de MasterChef, y sin dudas Georgina Barbarossa es una de las favoritas a quedarse con el título de campeona. No obstante, la actriz aprovecho para hablar hacia atrás y recordó lo que habló con Alex Caniggia cuando este fue descalificado.

Ella es una de las actuales semifinalista del certamen gastronómico y reveló que se dirigió al mediático sin ningún filtro. Recordemos que fue expulsado por el jurado cuando decidió no se presentó a la grabación de una gala de eliminación.

En una entrevista radial Georgina Barbarossa contó que “Me dio mucha bronca lo que hizo Alex. Se lo dije y después ya no me contestó más”. La actriz aseguró que “Le dije ‘sos un viejo culo sucio’. Porque la verdad, a todos nos dolió, porque él había cambiado la imagen”. También indicó que al programa le daba “otro sabor”.

Entre las cosas que fue diciendo la actriz, destacó que “Él no cocinaba antes pero sí había viajado, y estaba cambiando mucho su imagen, pero creo que no tiene capacidad para esa presión, prefirió irse y no presentarse”.

Georgina Barbarossa agregó que a la salida del canal había un montón de chicos que lo esperaban. “Y creo que el más dolido era Donato, que casi lloraba. Ha viajado mucho con él por la madre y tenían una relación previa”, comentó la interprete.

Finalmente, sobre la salida del mediático Alex Caniggia de MasterChef Celebrity 2, Georgina aseguró que a todos

les dolió mucho, que primero se enojaron mucho con él pero luego les dolió su partida, especialmente por la forma en la que se fue.