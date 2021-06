EE UU silencia 36 webs de medios vinculados a Irán por “distribuir desinformación”

Un mensaje del FBI recibe a quien intenta acceder a la página de PressTV, la cadena de televisión iraní en inglés. “El Gobierno de Estados Unidos se ha incautado del dominio presstv.com, de acuerdo con una orden emitida al respecto”, informa el texto. En total, el Departamento de Justicia estadounidense ha confiscado 36 sitios webs vinculadas grupos iraníes por “distribuir desinformación” y operar sin licencia. Varios de ellos vuelven a estar activos desde direcciones electrónicas alternativas.



Entre los afectados se encuentran, además de la citada PressTV, el canal iraní en árabe Al Alam y Al Masirah, la televisión del movimiento Huthi de Yemen. Las páginas fueron quedando sin acceso a lo largo del martes. Al final del día, el Departamento de Justicia informó de que se había incautado de 33 sitios gestionados por la iraní Unión Islámica de Radio y Televisión Islámica (IRVTU) y otros tres operados por Kataeb Hezbolá (KH), una milicia proiraní de Irak que EE UU ha designado organización terrorista.

De acuerdo con la nota de Justicia, todas las páginas decomisadas son propiedad de empresas estadounidenses, pero tanto IRVTU y KH tenían que haber sacado las correspondientes licencias para operar en EE UU, cosa que no habían hecho. El Gobierno iraní no hizo comentarios, pero desde los medios se acusó a Washington de censura. “¿Es este otro ejemplo de libertad de prensa en que si a DC no le gusta lo que dices, se incauta de tu dominio?”, tuiteó la presentadora de PressTV Marzieh Hashemí.



No es la primera vez que EE UU cierra páginas web iraníes. El pasado octubre, el Departamento del Tesoro impuso sanciones contra IRTVU por ser propiedad o estar controlados” por la Guardia Revolucionaria (también designada organización terrorista) y por intentar influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. Entonces, 92 sitios corrieron la misma suerte y fueron acusados de difundir desinformación política.

Pero en esta ocasión, la medida se produce cuando ambos países parecen estar en la recta final para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 (paralizado desde que la Administración de Donald Trump lo abandonó tres años después). Aunque seguramente se trata de la conclusión de un proceso iniciado tiempo atrás, el hecho de que se haya producido apenas cuatro días después de la elección del ultraconservador Ebrahim Raisí como nuevo presidente, envía un mensaje de firmeza.

Batería antimisiles

Sin embargo, la partida de ajedrez que iraníes y estadounidenses están jugando resulta algo más complicada. Al mismo tiempo, y de una forma menos publicitada, EE UU está retirando algunas de sus baterías antimisiles (Patriot y Thaad) de varios países árabes del golfo Pérsico y reduciendo el tamaño de sus escuadrones de combate desplegados en la región, según adelantó el diario económico The Wall Street Journal el pasado fin de semana.

La medida, que afecta a sistemas desplegados en Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Jordania, responde tanto a un realineamiento de fuerzas frente a China, como a la convicción de que el riesgo de guerra con Irán se ha reducido desde que la Administración Biden ha optado por negociar frente a las amenazas y la política de máxima presión de su predecesor. Se trata de un asunto delicado cuando Washington aspira también a limitar el programa de misiles balísticos iraní.

“Hay una nueva estrategia de defensa frente a los misiles: hacer menos probable que Irán dispare alguno. Veremos si funciona”, dice un analista que prefiere no dar su nombre. La decisión ha causado preocupación entre los aliados árabes de EE UU, en especial en Arabia Saudí, que este año ya ha sido objeto de un centenar de ataques con misiles y drones por parte de los rebeldes Huthi de Yemen. No obstante, el Reino del Desierto ha mejorado sus capacidades defensivas y algunos observadores consideran que, más allá de su valor simbólico, la retirada no afecta a la protección de los países afectados, ya que los antimisiles no se disparan contra los pequeños cohetes o drones que utilizan tanto los Huthi como las milicias proiraníes de Irak.

Fuente: El País