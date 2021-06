Otta vez perdió Atlético, Barracas Central fue el verdugo de turno

Atlético de Rafaela fue derrotado en la tarde de ayer por 2-1 ante Barracas Central, en un partido por la fecha 13 de la Primera Nacional, en su zona B. El encuentro fue arbitrado por Diego Ceballos y se jugó en el estadio Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

De esta manera, el equipo de Walter Otta acumuló su tercera derrota en fila en el campeonato (0-1 vs Gimnasia de Jujuy, 0-1 vs Instituto y 1-2 vs Barracas) y ahora son cinco los juegos que suma sin poder ganar. Su última alegría fue ante Morón, en la fecha 8, con victoria por 3 a 1.

El local arrancó ganando desde los 17 minutos con un tanto de Luciano Romero y la ‘Crema’ lo empató a los 24 con una buena definición de Juan Cruz Esquivel, en una jugada personal.

En el inicio del complemento, el ingresado Mauro Albertengo, a los 6 minutos, aprovechó una desatención del fondo celeste tras una buena habilitación de Estigarribia, y definió cruzado para poner nuevamente arriba en el marcador al conjunto de De Paoli.

Sobre el final mismo del partido, y cuando el elenco albiceleste ya jugaba con diez por la expulsión de Roque Ramírez, el árbitro Ceballos no vio una clarísima mano en el área local tras un remate de Darío Rostagno.

Atlético fue con todas sus urgencias a cancha de un duro rival y se volvió con las manos vacías. ¿Preocupación? Sin dudas, los resultados no aparecen, las fechas pasan y la Crema cada vez esta más lejos de los puestos de arriba. ¿Optimismo? Si, al torneo aún le queda un largo camino por recorrer y con lo realizado en el primer tiempo, dirigentes y cuerpo técnico, entienden que se puede mejorar. Por H o por B, Atlético sigue sin ilusionar. Aquella racha de victorias (4-1 vs Almagro, 2-0 vs Güemes y 3-1 vs Morón) siguen siendo el sustento de una campaña que de seguir así, con sólo lapsos, pinceladas, en los 90 minutos, puede terminar en cualquier cosa.

APROBÓ EL PT,

DESAPROBÓ EL ST

Atlético de Rafaela se sigue mostrando irregular. En la temporada y en lo que dura un encuentro. Ayer, ante Barracas Central, volvió a ser el mismo que en la temporada 2021 de la Primera Nacional. Y por tercera vez consecutiva (cinco en el campeonato) se quedó con las manos vacías.

En el 1 a 0 para el local, todos en el elenco albiceleste reclamaron un offside. Lo cierto es que el línea no levantó y Ceballos dejó seguir. Chimino esperó que la pelota cayera, Piñero dudó entre salir y quedarse a cortar (quizás esperando alguna sanción arbitral) y Romero, sin ser más pillo que nadie pero continuando con la acción del juego, la bajó, dominó y la clavó en un ángulo. Gran definición para dejar sin chances a Pezzini, que sólo pudo ver como el balón se metió en su arco.

La respuesta de la Crema no tardó en llegar. El equipo estaba bien parado. Con ideas claras, frescas. El empate llegó tras una buena acción individual de Juanchi Esquivel, que enganchó y buscó su mejor ángulo para meter un remate al palo más lejano de Monllor y poner el justo empate.

Dos minutos después, Alexis Luna tuvo una muy clara. El juvenil tuvo tiempo y espacios para encarar, acomodarse y darle cruzado, algo mordido en su remate, que apenas se fue al lado del palo.

En el inicio de los segundos 45 minutos, una vez más el fondo marcó mal. Albertengo hizo la diagonal y se metió entre los dos centrales, les ganó las espaldas y aprovechó la buena habilitación de Estigarribia, para definir ante la salida de Pezzini y anotar el 2 a 1.

¿Luego? Lo de Atlético fue más ganas y empuje que ideas claras. Sobre el final, y en la desesperación de encontrar a como dé lugar el empate dejó espacios en el fondo. Así fue que le terminó costando la expulsión a Roque Ramírez, que derribó a un rival cuando se encaminaba a quedar mano a mano con su arquero.

En 45, la jugada más polémica de la tarde. Darío Rostagno remató y un defensor de Barracas Central desvió el disparo con su brazo. Ni el línea, ni Ceballos vieron lo que todo el mundo vio: mano. Penal.

OTROS RESULTADOS. ZONA B: Tristán Suárez 4 - San Martín (SJ) 1, Almagro 1 - Santamarina 1. Hoy: 14 hs. (tv) All Boys vs Independiente Rivadavia, 15 hs. Instituto vs Brown (PM), 15 hs. Dep. Morón vs San Telmo, 15.30 hs. Ferro vs Villa Dálmine, 15.30 hs. Güemes (SdE) vs Def. de Belgrano. Jueves 24/06: 14 hs. Gimnasia (J) vs Brown (A). ZONA A: Quilmes 3 - Chacarita 1. Hoy: 14 hs. Temperley vs San Martín (T), 15 hs. Dep. Maipú vs Almirante Brown, 16 hs. (tv) Tigre vs Atlanta, 19 hs. Alvarado vs Mitre (SdE), 20 hs. Agropecuario vs Chicago.

Las formaciones y síntesis del encuentro:

BARRACAS CENTRAL: Mariano Monllor; Jonathan Rivero, Bruno Cabrera, Fernando González y Gonzalo Paz (71m Andrés Imperiale); Lucas Colitto, Carlos Arce e Iván Tapia; Isaac Suárez (46m Mauro Albertengo); Luciano Romero (64m Dylan Glaby) y Germán Estigarribia (86m Facundo Stable). Suplentes: Maximiliano Gagliardo, Matías Acuña, Axel Bordón, Leonel Buter y Daniel Martínez. DT: Rodolfo De Paoli.

ATLÉTICO DE RAFAELA: Nahuel Pezzini; Cristian Chimino, Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Ayrton Portillo (79m Germán Lesman), Facundo Soloa (79m Jorge Molina), Marcos Giménez (56m Guillermo Funes) y Juan Cruz Esquivel; Alex Luna (71m Darío Rostagno); Claudio Bieler. Suplentes: Pedro Bravo, Agustín Bravo, Federico Recalde, Brian Calderara y Enzo Avaro. DT: Walter Otta.

Goles en el primer tiempo: 17m Luciano Romero (BC) y 24m Juan Cruz Esquivel (AR).

Gol en el segundo tiempo: 6m Mauro Albertengo (BC).

Incidencia: Expulsado 43m ST Roque Ramírez (AR).

Amarillas: Facundo Soloa, Fernando Piñero (AR).

Estadio: Claudio Chiqui Tapia C.A.B.A.

Árbitro: Diego Ceballos.

Asistentes: Pablo Galtieri y Juan Manuel González.

Cuarto árbitro: Gastón Suárez.

Fuente: La Opinión