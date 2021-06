Continúa la pelea: ENACOM irá a la Corte Suprema ya que piensa que la regulación de precios es un «acto de justicia»

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) continúa en la pelea sobre los topes a los aumentos de los servicios de comunicación, como internet, telefonía móvil y fija y la TV paga. En este sentido, elevó un recurso de queja para llevar esta discusión a la Corte Suprema de Justicia. Gustavo López, vicepresidente de la entidad, piensa que esta regulación «es un acto de justicia».

En diálogo con Radio Del Plata, López explicó que el único multimedio o empresa «que obtuvo un amparo fue el grupo Clarín». Agregó también que esto fue «sin declarar inconstitucional la norma ya que sigue vigente, dijo que por seis meses no se les aplicará a ellos». Luego cargó contra la justicia por tener que pedir un recurso de queja para llegar a la Corte.

«Nosotros apelamos y nos negó el recurso extraordinario», explicó López en relación al rechazo de ayer de la sala II en lo Contencioso Administrativo al pedido de Enacom para suspender la medida cautelar a favor del grupo Telecom. «Este hubiera suspendido el falló de la propia sala, hubiera quedado vigente la regulación”, profundizó López.

“López Castiñeira y Márquez son los jueces. Para negarle el recurso de amparo al Estado no es solo de una arbitrariedad, sino en termino políticos es el Estado no llega, esto es para nosotros. Tuvimos que ir en queja y ellos pueden tratarlo o no”, explicó el vicepresidente de la entidad, que luego disparó: “La queja no suspende la medida de la sala».

Finalmente, López expresó que hay un decreto que regula los precios y «cuida el bolsillo de la gente, salvo a uno. La única que no presento un amparo fue Claro, el restó si”, continuó. “Esto genera una simetría tremenda entre las empresas. Para nosotros la regulación de precios y prestación básica universal, es un acto de justicia y vamos a seguir hasta las ultimas consecuencias”, sentenció.

Con información de www.elintransigente.com