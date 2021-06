Perotti, el rey del humo, a falta de vacunas pide que nadie viaje al exterior

Omar Perotti es seguramente el "rey del humo". Un Gobernador que hace una semana anunció con bombos y platillos un supuesto acuerdo que había realizado y por el cual íbamos a poder vacunar hasta nuestras mascotas, ahora aconseja no viajar al exterior por la variante Delta.

Ya no es novedad que estamos en las peores manos y que quienes nos gobiernan son unos verdaderos inescrupulosos e ignorantes, por lo que como lo venimos sosteniendo desde hace bastante tiempo, no nos queda otra cosa que cuidarnos solos, por que desde este Estado, nada van a poder hacer más que seguir mintiendo y engañando, es lo único que saben y no hay que darle más vuelta.

Sonia Martorano, ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, expresó una gran preocupación por la aparición de la variante Delta del coronavirus en el país y dijo que el gran temor es que ingrese a la provincia porque eso provocaría un gran retraso en los avances que se vienen logrando en la lucha contra la pandemia de la mano de la baja en la cantidad de casos y la campaña de vacunación que se está llevando adelante.

En declaraciones a LT8 Rosario, Martorano sostuvo que “las nuevas cepas llegan al país por las personas que llegan del exterior. Ingresan 1.500 viajeros por día.

Esas personas vienen con un test de PCR de las últimas 72 horas que tiene que ser negativo. Por eso, cuando ingresan al país se les hace un examen de antígenos. Hay que tener en cuenta que las dos personas que tenían la Delta venían con PCR negativo, se les hizo el de antígenos y al dar positivo fueron aisladas”.

La titular de la cartera sanitaria remarcó que el ingreso de la cepa Delta a la provincia “cambiaría todo el panorama. Tenemos el diario del lunes, ahora hay que saber leerlo. ¿Qué pasó en el Reino Unido y qué empezó a suceder en Israel? En Israel fue a partir de un chico con el virus que fue a clases, contagió a sus compañeros y esos chicos contagiaron a sus familias. Eso sucedió en Israel con un buen nivel de vacunación”.

“La cepa Delta es la mayor preocupación que tenemos”, admitió Martorano, quien volvió a remarcar o a desaconsejar cualquier viaje al exterior. “Ya lo dije hace mucho y lo voy a repetir porque quiero ser muy clara. No es momento de visitar a otros países. No solo por la persona que viaja, sino por los demás, por la comunidad que se queda. Están dadas todas las posibilidades de que traigan una cepa con mutación en el momento en que en Argentina o en Santa Fe, estamos empezando a salir, a bajar el número de casos, a disminuir muy de a poco la ocupación de camas”.

Aparece esta amenaza de la mano del ingreso de viajeros del exterior. ¿Se puede impedir? Sí. Si alguien viajó, al regresar tiene que cumplir aislamiento estricto de diez días y al séptimo hacerse un PCR. Y si no quiere cumplir, están los familiares, los allegados y los vecinos para ocuparse porque nos tenemos que cuidar entre todos”.

Con información de Uno Santa Fe