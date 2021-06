Pitana: ¿qué pasó en el polémico gol de Brasil?

El error de Néstor Pitana fue de conducción, no de reglamento. El mismo generó la confusión de los jugadores colombianos con ese gesto llevándose el pito a la boca, porque después, que haya dejado seguir la jugada que culminó con el gol de Firmino, fue un acierto avalado por el reglamento, guste o no guste.

¿Qué pasó? Neymar intentó un pase, la pelota rebotó en el árbitro y le quedó a Lucas Paquetá, que estaba pegado al juez argentino. Éste la abrió para Renan Lodi, quien sacó el centro que cabeceó Firmino para el empate 1-1 de Brasil ante Colombia.

La jugada de la polémica de Pitana en Brasil - Colombia

Los jugadores colombianos se le fueron al humo enseguida a Pitana reclamándole que debía frenar la jugada porque le había pegado a él. Pero no es lo que dice el reglamento, ya que la pelota no cambió la posesión del equipo...

Vale repetir que no fue error de reglamento porque la regla lo avala al juez para continuar la jugada. ¿Por qué? Porque lo que no era un avance prometedor siguió sin ser un avance prometedor después del rebote en el árbitro. Y como la pelota, tras el rebote, le quedó a un jugador de Brasil que estaba cerca del argentino, casi al lado, no hizo falta que hiciera un bote a tierra. Para qué iba a frenar la jugada, si lo que tenía que hacer era un pique para dársela a Brasil cuando la tenía el equipo brasileño.

La imagen de la confusión, con Pitana con el silbato en la boca

¿Por qué no era un ataque prometedor? Porque el ataque prometedor también está especificado en el reglamento e implica la interpretación de un número de defensores y de atacantes, de la dirección de la jugada (hacia donde va), la proximidad del arco... Y esta jugada no entra en ese encuadre.

El problema de Pitana en esta jugada fue, primero, cómo estaba ubicado, porque la pelota le rebotó en la mitad de un avance por el centro y muy cerca del área; y segundo, apenas le rebota la pelota, él hizo un gesto por el que inequívocamente iba a parar el juego: sacó la vista de hacia dónde se dirigía la pelota, miró el piso, dio un paso mirando al piso y se llevó el silbato a la boca, situación que hizo que se paralicen todos los jugadores de Colombia porque creyeron que iba a detener la jugada. Por eso cometió un importante error de conducción que confundió a los cafeteros, y que tiene su final con el gol de Brasil.

¿Qué dice el reglamento?

1. Balón no en juego El balón no estará en juego cuando:

• haya atravesado completamente la línea de meta o de banda, ya sea por el suelo o por el aire;

• el juego haya sido detenido por el árbitro;

• el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además:

• un equipo inicie un ataque prometedor o

• el balón entre directamente en la portería o • el equipo en posesión del balón cambie.

En todos los casos anteriores, el juego se reanudará con un balón a tierra (Regla 9, pág. 99)

Fuente: ole.com.ar