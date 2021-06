¿Qué pasa que la justicia es más lenta que nunca en el caso de Lara Arreguiz?

Alejandro Arreguiz y Claudia Sanchez, pretensos querellantes en la causa que investiga la muerte de su hija Lara, esperan poder mantener una reunión con el fiscal regional Carlos Arietti, a fin de dialogar acerca de la causa iniciada a raíz de la denuncia que presentaron tras el deceso de la joven en el hospital Iturraspe.



Los denunciantes son asistidos por el abogado Diego Lorefice, quien confirmó en diálogo con Ignacio Mendoza y Andrea Viñuela en Será Justicia que “hace dos semanas que pusimos en conocimiento al fiscal de los posibles testigos y no tuvimos novedades; la mamá de Lara entiende que la investigación no está avanzando, los testigos no han sido citados a declarar. Nos interesa que se periten los teléfonos celulares porque existen chats, videos, fotos, que Lara intercambiaba con ellos mientras estaba internada y entendemos que son valiosos para la investigación”.

En este sentido Lorefice sostuvo que luego de que Claudia manifestara su inquietud respecto al estado de la investigación solicitaron la entrevista con Carlos Arietti “para que los papás puedan exponer algunas inquietudes que ellos entienden son demoras en la investigación”.



La causa

Lara Arreguiz falleció el 21 de mayo tras estar una semana internada en el hospital Iturraspe tras contagiarse de coronavirus. Días después, los padres de la joven presentaron una denuncia penal a través del abogado Lorefice (junto con el letrado Fernando Burlando), que tiene como eje el homicidio con dolo eventual y abandono de persona. La denuncia apunta a los directivos del hospital Iturraspe y del Protomédico de Recreo, al personal médico y enfermería que atendió a la joven y al seguridad del Protomédico.

El planteo judicial se dio ante la Sección Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal, que dio intervención al fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Andrés Marchi. El fiscal Marchi dispuso como primera medida practicar una autopsia al cuerpo de la joven. Días después, el fiscal regional Carlos Arietti dispuso que la causa sea tramitada por Giavedoni, encargado de las causas por delitos vinculados a la pandemia de coronavirus.

Hasta el momento se ha realizado la autopsia del cuerpo de Lara y se aguarda la realización de estudios histopatológicos complementarios; también se secuestró la historia clínica de la joven. En tanto, los denunciantes insisten en la necesidad de peritar los celulares de los amigos de Lara y de tomar declaración a los testigos propuestos.

Con información de Aire de Santa Fe