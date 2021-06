“Sería una escribanía”: fuerte comparación de Ricardo López Murphy en Canal Nueve sobre el oficialismo y las elecciones

El ex ministro de Economía durante la presidencia de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy, habló de las elecciones legislativas 2021 y de la gestión del presidente Alberto Fernández. En ese marco, remarcó que “hubo incompetencia” en la gestión de las vacunas y manifestó una fuerte comparación para explicar los motivos por los cuales la oposición debería ganar los comicios.

El candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires (CABA), expresó en declaraciones a Canal Nueve que en su experiencia, “si el Gobierno lograra una elección que le permitiera tener mayoría en Diputados tendría un control muy grande porque tiene una mayoría en el Senado”. Por eso lo comparó y aseguró que “prácticamente sería una escribanía”.

Su frase desató una lluvia de preguntas respecto a la decisión de la población por votar al oficialismo, a lo que respondió que se trata de una “cuestión de abuso de poder y avance sobre los derechos civiles. La idea de que la mayoría tiene derecho ilimitado es una barbaridad”. En la misma línea, sostuvo que “la mayoría no concede derecho ilimitado”.

Incompetencias

Del mismo modo, manifestó que “hubo incompetencia en la gestión de vacunas” y remarcó que la economía argentina cayó tres veces más a nivel mundial con un número muy alto de personas fallecidas por la pandemia de coronavirus. “El gobierno argentino fue incompetente y no así el gobierno chileno y uruguayo”, completó. López Murphy también comparó la compra de vacunas del Gobierno con el de los países vecinos.

Además, se metió en la disputa entre la presidenta del PRO, Patria Bullrich, y el presidente Alberto Fernández. “¿Por qué no tenemos la vacuna de Pfizer?”, se preguntó. “Pfizer hizo las pruebas de vacunas acá, por qué no acordaron. No necesita que haya sospechas. Hay una cosa fundamental que es la incompetencia”, volvió a considerar el ex ministro.

Con información de www.elintransigente.com