En medio de la interna, la Coalición Cívica planteará la necesidad de “maximizar los esfuerzos” para mantener la unidad de Juntos por el Cambio

La Coalición Cívica buscará poner paños fríos a la interna de Juntos por el Cambio con un fuerte mensaje político centrado en respetar la unidad de la oposición. Días atrás la ex diputada nacional y socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, apuntó contra los referentes del PRO.

La Unión Cívica Radical (UCR) apuesta sus fichas a Facundo Manes para recuperar el protagonismo. Aunque el neurocientífico aún no confirmó si acepta la propuesta para ser cabeza de lista de diputados nacionales. Pero quienes tensan la convivencia en Juntos por el Cambio son los referentes del PRO: Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Jorge Macri y Diego Santilli son hoy los protagonistas y se disputan el armado de las listas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

La Coalición Cívica -la tercera pata de JxC- se mantuvo al margen, con Elisa Carrió predicando un mensaje de unidad y retando a sus socios dentro de la coalición por las disputas desatadas en medio de la crisis epidemiológica que transcurre en Argentina.

Días atrás, Lilita publicó un audio en sus redes sociales en el que sostuvo que “no hay derecho moral alguno que permite que la dirigencia política juegue con fuego, tanto en el oficialismo como en la oposición en una sociedad devastada por la muerte“.

“Tengan cuidado, está en juego la unidad de la Argentina, sean adultos, el capricho de una persona nos llevó a miles de muertos, que el capricho de otra no nos lleve a la partición de la Argentina“, agregó la ex diputada nacional.

Luego, en declaraciones radiales manifestó que la Coalición Cívica, está cansada de los destratos. “Estamos en una situación límite, yo ya no los puedo contener”, planteó.

“Yo lo que estoy haciendo es un llamado desesperado a la unidad de la Argentina para que no se parta, a la unidad de todos los argentinos para que no se vayan nuestros hijos, a la unidad de la oposición para que tenga grandeza. Estoy mediando y mediando, pero no alcanza. Estoy sobre miles de muertes que se hubieran evitado si no fuera por los caprichos de la señora de Kirchner. En mi familia, que somos 400, ya enterramos a tres muertos sin poder verlos. Y en esta situación están millones de argentinos”, dijo en CNN radio.

“Llamo a la grandeza del Gobierno y especialmente de la oposición. Yo puedo mediar, pero no me dejan unir porque las ambiciones personales son superiores a la situación de nuestra nación. Es un llamado desesperado a todos, no importa si son peronistas o radicales. Estoy llamando a la grandeza de todos, en especial a la clase política y en especial a la oposición”, reiteró.

La semana pasada, en un Zoom que participó junto con Vidal, Lilita planteó que el objetivo para la oposición es “lograr la unidad para que no haya perdedores ni ganadores”, y evitar la polarización, al considerar que sería una posición “funcional a la idea Cristina (Kirchner) del desplazamiento de la mitad de los argentinos”. “Lo más importante es mantener la unidad de Juntos por el Cambio”, ratificó.

Ese será el mensaje que buscará plasmar este sábado la Coalición Cívica en su Plenario Federal. El presidente del partido, Maximiliano Ferraro y la titular de la Asamblea nacional, Maricel Etchecoin, convocaron al encuentro del que participarán la Mesa Ejecutiva Nacional, el bloque de diputados nacionales, legisladores provinciales, presidentes de cada distrito con personería jurídica, apoderados nacionales e interventores de distrito.

Según informó a través de un comunicado, la idea del plenario es realizarlo con una modalidad presencial y virtual a raíz de la situación epidemiológica. Lo que resta saber aún es cómo se organizará el partido ya que ayer a última hora se confirmó que el presidente del bloque en Diputados, Juan Manuel López, contrajo COVID-19 y en los últimos días mantuvo contacto con varios dirigentes -oficialistas y opositores- que ya se encuentran aislados de manera preventiva. Entre ellos se encuentra el propio Ferraro, quien se hisopó este viernes y, si bien dio negativo, aguardaría hasta el miércoles para volver a testearse. En ese caso ambos referentes no podrían asistir de forma presencial al encuentro de hoy.

Lo más probable es que aquellos que hayan estado en contacto con López sigan el plenario de forma virtual, mientras que los otros dirigentes puedan asistir al encuentro convocado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Según adelantó la CC-ARI enviarán “un fuerte mensaje para maximizar los esfuerzos de unidad del espacio opositor hacia su dirigencia y a sus socios de Juntos por el Cambio”.

Los dirigentes de la Coalición Cívica analizarán la situación política de cada distrito; la política de alianzas, los lineamientos nacionales a cumplir por cada uno de los distritos y la situación nacional y de Juntos por el Cambio.

En la previa de la reunión recordaron que “a lo largo de su historia política, el partido mantuvo una postura de amplitud y así lo demostró en 2007 con el armado de la Coalición Cívica; en 2009 con el Acuerdo Cívico y Social; en 2013 con la conformación de UNEN y en 2015 al formar Cambiemos”.

