Juego clandestino: Postovit está "medio embarazado"

Sin lugar a dudas que Maximiliano Postovit, funcionario de Luis Castellano en ejercicio está siendo investigado por su supuesta participación, aún no sabemos en que incidencia, en la causa de juego clandestino que la fiscalía viene realizando y dicho sea de paso, con muchas falencias que quizá un alumno de primer año de Derecho de la facultad no lo haría, pero esto es harina de otro costal y ya nos vamos a encargar de mostrar cuales son todas las falencias de esta desastrosa inestigación que llevan a cabo la fiscal Lema y el fiscal Loyola.

Ahora vamos a reproducir el reportaje que Diario La Opinión le realiza al abogado de Postovit, en donde nada se despeja y casi que llegamos ala conclusión que Maximiliano Postovit está "medio embarazado".

LA NOTA DE DIARIO LA OPINIÒN DEL PERIODISTA RUBÉN ARMANDO

Durante la jornada del pasado viernes, en la Fiscalía de la calle Necochea al 400 tuvo desarrollo una pericia en el teléfono celular de Maximiliano Postovit, secretario de Seguridad de la Municipalidad local, investigado en una causa iniciada como consecuencia de detectarse una importante cantidad de personas dedicadas al juego clandestino en Rafaela y poblaciones de la región.



En la oportunidad, el ingeniero Gustavo Daniel Presman -reconocido profesional en la materia- estuvo presente para actuar como perito de parte, tras ser convocado por el abogado Carlos Farías Demaldé, quien ejerce la defensa de Postovit.

Para conocer lo que piensa en cuanto a dicha instancia, LA OPINION online conversó con Farías Demaldé

-Realizado el peritaje, como abogado de la persona investigada ¿cuál es su punto de vista sobre lo observado?

-Si me permite, lo voy a corregir. La intervención del perito no fue justamente para realizar un peritaje del teléfono. Noté que varios medios informativos se han hecho eco de esa noticia, pero en realidad no fue así. Hubo una interpretación errónea en cuanto a la intervención del perito. Por esa razón se lo voy a aclarar. La propuesta de un perito de parte, que es un derecho que posee cualquier imputado, se ha contratado para este acto al ingeniero Gustavo Presman, medida esta que fue propuesta por la defensa. Y fue únicamente para llevar a cabo el acto de apertura del secuestro de dicho dispositivo electrónico, y la posterior descarga de su contenido tal el caso de mensajes de texto, llamadas, audios de whatsapp, imágenes, videos, etc. hacia un disco duro, perteneciente a la base de datos del organismo de investigación. Nada más. No hubo un análisis sobre el contenido.

-En relación a qué tiempo puede transcurrir hasta que se conozca el resultado del mismo, ¿tiene usted una idea al respecto?

-Respecto al tiempo que pueda demandar el resultado de la pericia tras el análisis de su contenido, es un hecho que escapa a mi labor como abogado defensor, ya que esa es una tarea investigativa que va a coordinar el fiscal Guillermo Loyola, a cargo de la causa, junto a integrantes del área de técnica informática del organismo de investigación.

-En caso de no existir prueba alguna que implique a Postovit en la comisión de un delito, ¿cuáles son los pasos a seguir por la defensa?

-En la medida que no haya ninguna evidencia que lo sindique como responsable de algún accionar delictivo en la causa de referencia, vamos a solicitar el desistimiento y posterior archivo investigativo en cuanto a la participación del secretario de Seguridad municipal, quedando desvinculado de cualquier reproche penal.

Por otra parte, quiero aclarar que el perito fue contratado con el único fin que se persiguió con esta intervención. Es decir, poner el acento en que aquella información perteneciente a su vida privada, o personal, se mantenga en reserva, procurando hacer valer el derecho a la intimidad de cualquier persona.

Tengamos en cuenta que el teléfono que en su momento entregó voluntariamente mi defendido, era utilizado por el mismo, tanto en su faz particular, de su vida cotidiana, como también en su actividad laboral, y lo que queríamos evitar justamente es que no trascienda ninguna información, que nada tenga que ve con la causa que se investiga.

Y que solo se circunscriba al análisis de lo que podría llegar a tener vinculación con la causa, más allá de que descarto en absoluto algún tipo de participación del funcionario en este hecho, ya que creo en mi cliente, y a su vez lo conozco personalmente desde hace mas de 30 años, y sé la clase de persona que es, tanto en su vida privada como pública.

Nota de Rubén Armando.