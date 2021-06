Elecciones en Jujuy: Gerardo Morales busca nacionalizar los comicios para posicionarse de cara al 2023

Los comicios legislativos de Jujuy comenzaron esta mañana en medio un amplio operativo de seguridad y sanitario en cada escuela debido a la pandemia de coronavirus, y en una jornada invernal lluviosa y fría, con temperaturas que rondan los 5º grados en la ciudad capital y descienden a bajo cero en otros puntos de la provincia.

La apertura de los establecimientos educativos se registra desde las 8 con un tímido acercamiento de los ciudadanos a primera hora ante las condiciones climáticas, según se pudo observar al menos en el centro la capital provincial.

Uno de los primeros en sufragar fue el gobernador Gerardo Morales. Lo hizo en el Complejo José Hernández y destacó la importancia de ejercer de este derecho cívico. “Un día frío, pero una convocatoria democrática en Jujuy para cumplir con la constitución y renovar la Legislatura y los concejos con la expectativa de la mayor participación posible de la gente, pero con los cuidados necesarios”, dijo el mandatario jujeño en su encuentro con la prensa.

Gerardo Morales contño que tuvo que votar temprano porque tiene que trasladarse a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández ya que al mediodía participará de un acto por el homenaje a la víctimas del COVID-19 en Argentina.

Morales destacó el cumplimiento del protocolo en la mesa que le tocó votar y les pidió a los electores que tengan presentes los elementos de bioseguridad a la hora de concurrir a las escuelas.

Como indica el protocolo provincial, en cada lugar se sigue un esquema de circulación, limitándose el número de personas adentro. Al ingreso, se les toma la temperatura y se pregunta por síntomas compatibles con el coronavirus, caso en el cual están previstos testeos en aulas de aislamiento, y de dar positivo no pueden emitir su voto.

A pesar que Morales eludió algunas preguntas por estar en veda electoral, remarcó la tranquilidad que hubo en la campaña. “Cada fuerza pudo expresarse. No hubo eventos de violencia que haya que repudiar”, dijo y felicitó a los partidos que forman parte de la elección de este domingo. “Estoy concentrado en Jujuy, en cómo nos vaya. Hoy los ojos están puestos en estas elecciones, que es la única que hay hoy en el país”, destacó.

Se trata del segundo test electoral del año en la Argentina. Luego de la elección en Misiones, en donde se impuso el oficialismo el pasado 6 de junio, le llega el turno de otra provincia del norte argentino. Poco más de 570.000 jujeños se movilizarán para elegir la renovación de 24 bancas de la Cámara de Diputados, además de la mitad de los cargos en los Concejos Deliberantes de 26 municipios y de 31 comisiones municipales.

Compiten diez alianzas y dos partidos provinciales que buscan quedarse con las bancas que pondrá en juego la Legislatura; también se eligen 74 concejales (58 suplentes) y 62 miembros titulares de los concejos comunales (62 suplentes).

La novedad en estas elecciones en Jujuy, es que por primera vez las listas cuentan con 50% de varones y 50% de mujeres.

La lista del Frente Cambia Jujuy (FCJ), que lidera el gobernador Gerardo Morales, está integrada por 26 partidos políticos provinciales y municipales y lleva en primer término para el cargo de diputado a Omar Gutiérrez, actual coordinador del Comité Operativo de Emergencia por el coronavirus.

La lista del Frente Primero Jujuy, espacio que tiene como principal referente al vicegobernador Carlos Haquim, de extracción peronista, está encabezada por René Casas, seguido por Susana Haquim, José Acuña, Norma Ampuero, Carlos Moya y Juana Sandoval.

En tanto el Frente de Todos-PJ, con el Partido Justicialista a la cabeza, inscribió a Pedro Belizán, actual diputado, Patricia Armella, Juan Jenefes, Valeria Gómez y a Juan Ortega.

El oficialismo provincial cuenta con muchas chances de imponerse en las elecciones y el gobernador Gerardo Morales saldrá esta noche a festejear con un discurso en donde buscará nacionalizar la elección. Será el primero de los radicales en poder mostrar una victoria. Y el primero de los que tiene aspiraciones de acceder a la Casa Rosada en 2023.

“Sí, la intención es asegurar el triunfo local para poder nacionalizar desde la provincia al resto del país la imagen de Morales como un candidato. El discurso va a ser referencia a todos los logros de gestión apuntando a, por ejemplo, el Parque Solar Cauchari, que es un complejo de tres proyectos de 100 megavatios de potencia instalada cada uno, con más de 1.180.000 paneles solares ubicados en la Puna jujeña a 4020 metros sobre el nivel del mar, que es la estructura de energía renovable más grande de Sudamérica. Pero también hará referencia a que con las ganancias de este parque solar se están financiando la construcción de 258 escuelas, un tercio de las que se hicieron en la historia de la provincia”, explicó a Infobae un hombre cercano al gobernador.

Morales está promediando su segundo mandato en la gestión como gobernador de la provincia y no tiene reeleción y por ahora su aspiración no es la de retornar al Congreso sino la de pegar el salto a la Casa Rosada. A partir de esto es que está trabajando para un armado nacional desde la Unión Cívica Radical.

Ese armado y su ingerencia se pudieron ver en el encuentro en donde los radicales anunciaron la posible incorporación de Facundo Manes a sus filas como candidato en la provncia de Buenos Aires. Fue el jujeño quien propuso a Martín Lousteau para que sea el candidato de la UCR en la Ciudad de Buenos Aires. En la previa a eso, jugó en la interna de la UCR bonaerense apoyando a Maximiliano Abad quien se impuso a Gustavo Posse.

Morales va junto al PRO en la provincia, él encabeza y el partido de Macri lo secunda. Ya señaló en varias oportunidades que no volvería a apoyar al ex presidente y que quiere que sea un candidato radical el que encabece la fórmula en 2023. Siempre estuvo enfrentado a Cristina Fernández de Kirchner, tiene buena relación con Alberto Fernández y últimamente se mostró crítico de algunas decisiones de Horacio Rodríguez Larreta en particular con aquellas relacionadas a la pandemia; por lo que busca posicionarse en un lugar de oposición racional en este momento.

Ahora, además de intenciones va a mostrar los votos y, aunque Jujuy es una provincia que desde el punto de vista electoral nacional no tiene tanto peso, va a llegar a Buenos Aires con todas las elecciones ganadas en su distrito y “eso es lo que va a intentar capitalizar”, explicó un hombre del radicalismo provincia.

