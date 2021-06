Contundentes declaraciones de Victoria Tolosa Paz: «Nunca participé de La Cámpora ni me invitaron»

Victoria Tolosa Paz es una de las cartas fuertes de la política dentro del Frente de Todos de cara a las próximas elecciones. Desde su cargo como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, remarcó que nunca fue parte de La Cámpora y que el armado de la misma organización le parecía «cerrado y sectario» y que no se sentía parte.

En una entrevista con Juan Tenenbaum, Tolosa Paz indicó que lo que la diferencia con Florencia Saintout, ex candidata a intendenta de la Ciudad de La Plata, quien le ganó en las internas del 2019, es que «yo nunca fui parte de La Cámpora». Explicó que en esas elecciones ella fue «a una interna con 5 listas» y «con Saintout perdí por 0,3%.

«Yo siempre milité en el peronismo pero nunca participé de La Cámpora ni me invitaron. Ellos se concentraron en el armado en universidades, y yo ya me había recibido», contó. Sus primeras apariciones en política fueron con el armado del Movimiento San Martín, luego «trabajé en la ANSES, me formé más en la parte del PROCREAR, formé parte de la campaña de Scioli en temas de villas y asentamientos».

«No me dediqué a la construcción local porque no se abría una ventana de participación que me atrajera. El armado de La Cámpora me parecía cerrado, sectario, no me sentía parte», indicó. «Empezamos a construir desde las cenizas con una generación que no fue parte del gobierno de Bruera y que no era de La Cámpora. Con una forma de construcción más amplia, con diálogo con todos los sectores de la ciudad, desde los movimientos sociales a los empresarios», comentó Tolosa Paz.

Su opinión sobre las política sociales

En cuanto a los planes sociales y políticas de ayuda económica impuestas por el Gobierno Nacional por la pandemia por el coronavirus, Tolosa Paz indicó que tanto la Tarjeta Alimentar como el Plan Potenciar Trabajo son buenos. A su vez, remarcó el fuerte rol de Alberto Fernández con la obra pública: «Hoy hay un 2,2% del PBI puesto ahí, y tiene que ser aún mayor en el 2022 el esfuerzo fiscal. Ahí la curva de los planes va a empezar a descender».

Con información de www.elintransigente.com