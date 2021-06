“Un recuperado con una dosis de Pfizer o Moderna está tan o más protegido que quien recibió ambas dosis”

La pandemia por COVID-19 dejará para la historia varios hitos científicos que nunca jamás se habían alcanzado, por ejemplo en la velocidad con la que se llegó a crear y aplicar varias vacunas en miles de millones de brazos a lo largo y ancho del mundo y también en el seguimiento que se le dio al avance de un virus como el SARS-CoV-2, como lo hace día a día el mapa interactivo y actualizado en tiempo real creado por la Universidad Johns Hopkins. Detrás de esta innovadora herramienta epidemiológica se encuentran varias mentes brillantes, entre ellas la del prestigioso cardiólogo argentino Oscar Cingolani, una de las voces más escuchadas y respetadas en el micromundo de la ciencia y uno de los científicos que más conoce al coronavirus.

Radicado en los Estados Unidos, en donde es profesor de Medicina y director del Centro de Hipertensión Arterial y de la Unidad de Cuidados Críticos (UCC) Cardiovasculares del Hospital Johns Hopkins, uno de los hospitales universitarios más reconocidos del mundo y que ocupó un rol protagónico durante este tiempo. En diálogo exclusivo con Infobae desde Maryland, Estados Unidos, Cingolani adelantó que en los Estados Unidos se evalúa la posibilidad de “modificar los carnets de vacunación para que aquellos que han tenido COVID con una sola dosis sean considerados como vacunados completos, ya que estamos viendo que se ha demostrado en EE. UU. (con Pfizer y Moderna) que una sola aplicación tiene igual o mayor inmunidad que si uno no hubiese tenido coronavirus y hubiese recibido ambos componentes de la vacuna”.



El investigador también se refirió, consultado por este medio, a la irrupción de la variante Delta en el escenario global, la posibilidad de combinar vacunas y la posibilidad de que la Argentina se encuentre, por su lenta campaña de vacunación y el comportamiento del virus durante el invierno, en las puertas de una tercera ola.

—¿Un paciente recuperado por COVID-19 que recibe una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna está tan o más protegido que aquellos que recibieron ambas dosis?

—Sí, esto se basa básicamente en datos que se obtuvieron acá en Estados Unidos, observando pacientes que tuvieron coronavirus y después recibieron una dosis de Pfizer o Moderna. Se vio que no solamente producían mucha más cantidad de anticuerpos neutralizantes, sino que también producían una inmunidad celular, es decir células de memorias, mayor. El único problema que se vio también en aquellos vacunados con AstraZeneca-Oxford es que hay variabilidad según cada persona. Lo que se está viendo es que hay pacientes que tienen COVID asintomático o con muy pocos síntomas que desarrollan menor inmunidad. Lo que nos estamos planteando ahora es, si bien nosotros seguimos insistiendo que el medir anticuerpos no sirve para saber si las vacunas tuvieron efectividad, el medir anticuerpos con algunos métodos en aquellos que tuvieron coronavirus puede decirnos si esa persona requiere una sola dosis o dos dosis.

Lo que estamos viendo es que hoy por hoy, hasta se está tratando en Estados Unidos y en las próximas semanas se va a ver, de modificar los carnets de vacunación para que aquellos que han tenido COVID con una sola dosis sean considerados como vacunados completos, ya que estamos viendo que se ha demostrado en los Estados Unidos (con Pfizer y Moderna) que una sola aplicación tiene igual o mayor inmunidad que si uno no hubiese tenido coronavirus y hubiese recibido ambos componentes de la vacuna.



—¿A nivel local, en la Argentina, se sabe que sucede en relación a la vacuna Sputnik V en los pacientes recuperados que reciben una dosis?

—No, no se sabe. Lo único que sabemos de Sputnik es que a través de su cuenta de Twitter salió a decir que su vacuna es eficaz contra todas las variantes, y que en realidad una dosis para aquellos que han tenido COVID es efectiva. El problema es que, yo por lo menos, no he visto ningún trabajo científico publicado que lo avale, solamente el comunicado de este inoculante. Si creemos lo que afirman desde Gamaleya, una sola dosis de Sputnik sería eficaz. Lo que yo creo es que hoy por hoy, en vista de la variante Delta y una próxima cepa que pudiese llegar a ocurrir, creo que hay que ir por una vacunación completa, lo antes posible, para evitar que haya aumento de casos.



—¿Qué panorama visualiza en relación a la irrupción de la variante Delta en el escenario de los Estados Unidos y su propagación en el mundo? ¿Podría complicar más aún los esfuerzos de erradicar el virus y su circulación?

—Esta variante va a complicar los esfuerzos sin lugar a dudas. En los Estados Unidos nos estamos preparando para el comienzo de las vacaciones de verano, que empiezan ahora el 4 de julio. Se prevé que suceda un aumento de casos regionales, ya que acá se cuenta con casi un 50% de la población totalmente vacunada, más del 60% con al menos una dosis, pero sabemos que hay regiones que tienen menor cantidad de vacunados. Estamos esperando que posiblemente, ya que contamos con más de un 20% de variante Delta entre nosotros, veremos un aumento de casos por COVID-19 diarios, y este incremento lo veremos en aquellas áreas donde hubo más reticencia a la vacunación. Esto es ya que en algunas jurisdicciones existe un gran número de personas anti vacunas, que no quieren inocularse, no lo harán ni creen en la vacunación. En esos lugares esperamos ver aumento en el número de contagiados.



—Se analiza en la Argentina la estrategia de completar los esquemas de vacunación en aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik V con la vacuna de CanSino. ¿Qué opina?

—Sí, ya que CanSino usa el mismo adenovirus o vector que el segundo componente de la Sputnik V. No me parece una mala idea, pero no está probada esta estrategia. Creo que hace seis o nueve meses nos tomábamos cierto tiempo para buscar las respuestas de la ciencia para aplicarlas. Hoy por hoy, el ritmo y la dinámica de la pandemia es otra, y posiblemente no nos den los tiempos para esperar ensayos clínicos y tengamos que empezar a “improvisar”, al combinar vacunas. Es factible que si no hay una segunda dosis de Sptunik y hay una dosis de CanSino que usa el adenovirus 5, no sería una mala idea combinarla para lograr una mayor inmunidad.

—¿Ve como inminente que estemos ante una tercera ola en la Argentina?

—Creo que es muy posible, porque tienen en Argentina una muy poca cantidad de vacunados y hay una gran circulación viral. Estas dos variables, sumadas a que están en invierno, el virus tiene un poco más de circulación durante los meses fríos. Argentina tiene que insistir, no parar y no bajar la guardia, en tratar de conseguir vacunas y abrirse a adquirir no solamente una, dos o tres, sino la mayor cantidad que sea, para poder combinarlas en aquellos pacientes de riesgo que han recibido una sola dosis.



—¿Para los jóvenes con comorbilidades tratar de conseguir la vacuna de Pfizer sería prioritario?

—Si uno comienza a analizar el lenguaje de los científicos a nivel mundial, no solamente en los Estados Unidos, está claro que hace seis meses decíamos que cualquier vacuna era lo mismo y hoy por hoy no es así, ya que estamos viendo que alguna de ellas marcan una diferencia. Y esto no es porque haya algunas que sean malas, sino que Pfizer y Moderna continúan probando con datos a la fecha que son muy eficaces en jóvenes y contra las nuevas variantes.

Teniendo la gran cantidad de vacunas, Estados Unidos tiene cientos de millones de dosis aplicadas, y se siguen produciendo datos científicos con seguridad y eficacia de esas vacunas, creo que Argentina se tiene que abrir a Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson.

