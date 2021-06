Mario Negri reveló cuál es su mayor preocupación dentro de Juntos por el Cambio en medio de las elecciones legislativas

El diputado nacional y presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, manifestó este martes cuál su mayor preocupación dentro de la coalición en medio de las elecciones legislativas 2021. En declaraciones radiales habló de las nuevas medidas de restricción a los vuelos y sobre la situación política actual. “Estamos haciendo marchas y contramarchas, muchas vinculadas a una mala praxis anterior”, remarcó.

En diálogo con Radio La Red, Negri sostuvo que “seguimos sin resolver tener una política común, seguimos muy zigzagueantes” respecto a los 40 mil ciudadanos que salieron y esperan regresar al país. “Me parece perfecto que el gobierno controle, si la gente decide irse afuera y al volver tiene que hacer una cuarentena también”, remarcó pero afirmó que debe ser de forma conjunta y de forma clara.

“Estamos haciendo marchas y contramarchas, muchas vinculadas a una mala praxis anterior”, señaló y agregó: “¿Cuál es la diferencia entre 600 personas o 2000?”. Luego de hablar sobre las restricciones se dirigió al tema de las elecciones 2021 y afirmó: “Hace mucho que no hablo con Mauricio Macri”. Sobre la reorganización del PRO prefirió no hablar al responder que es un tema que “les corresponde a ellos”

Por otro lado, reveló que le “preocupa y ocupa que Juntos por el Cambio pierda la brújula de la realidad, sepa administrar sus diferencias y no nos olvidemos lo que le pasa a la gente”. En ese punto, sostuvo que hay un hilo muy delgado entre la vida de la gente y lo que pasa en la contienda política de cara a las elecciones. Por eso, enfatizó: “Si nos quedamos en la discusión interna corremos un grave riesgo”.

La incorporación de Facundo Manes

Negri, también habló de la llegada de Facundo Manes al ámbito de la política. “Manes siempre estuvo vinculado al radicalismo y su familia. Que decida la gente incorporarse a la vida pública me parece muy bien”, señaló. Y completó: “Que aparezcan dirigentes con niveles de conocimiento y aceptación me parece una buena noticia para todos los partidos políticos. No hay que sobreactuar ni menospreciar a nadie”.

Con información de www.elintransigente.com