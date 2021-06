De ganar La Voz Argentina a la crisis: el duro presente de Braulio Assanelli

Haber ganado La Voz Argentina en 2018 hizo que Braulio Assanelli disfrutara de los placeres de la fama. Empezó a protagonizar shows no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos y México. Sin embargo, todo eso se cortó con la llegada de la pandemia por coronavirus.

Esta semana dio una entrevista al ciclo Por si las moscas (AM La Once Diez) en el que reveló que hace poco logró independizarse de sus padres. “En estos dos años trabajé mucho y tengo una casa propia, encarando otras facetas de la vida. Con respecto a 2019 fue una locura por la cantidad de shows y giras que tuve”, exhibió.

Pero el coronavirus y la pandemia dinamitaron la carrera del ganador de La Voz Argentina. “En 2020, para decirlo a lo bruto, fue una cag.... La agenda se suspendió. Después fuimos retomando con las medidas necesarias, con lo justo. Nunca dejé la música”, reforzó el nacido en Uruguay.

En otras palabras, pasó de estar “allá arriba” y con “todo el mundo” pidiéndole notas y fotos, a no poder dar ni un solo show. “¿Los shows acá en Uruguay? Cero, no se puede hacer ninguno. Están prohibidos en lo que respecta a hacer uno cobrando entradas”, enfatizó.

Por eso, el ganador de La Voz Argentina está atravesando un duro presente. “No puedo ir a alguna arena o teatro en el que sea contratado, por más de que haya protocolos. Se estuvo haciendo pero lo disolvieron de vuelta”, continuó. Llegó a tener ofertas de discográficas en México, pero no logró concretarlas por la pandemia.

Entonces, ¿cómo influyó el contexto actual en su vida? “No sé si la pandemia me cortó las piernas, pero por decirlo de alguna manera, creo que sí me cortó una. Fue un golpe duro, el cual lo soporto y lo voy a estar aguantando hasta que me muera. Seguiré caminando con una pierna sola”, clarificó el ganador de La Voz Argentina.