Ivana Nadal después del escándalo de las ollas sucias: “Las use muy poco igual, se las devolví lo mejor que pude”

Desde que empezó la pandemia, hace un año y varios meses, en las redes sociales de Ivana Nadal se generaron incontables polémicas por sus dichos sobre el coronavirus en medio de una situación de urgencia sanitaria.



Hoy en día, si bien aclaró que ya no iba a hablar más del tema por la cantidad de agresiones que recibió, otro escándalo la tiene como protagonista. Se trata del escrache que le hizo la dueña de unas ollas por el hecho de que Ivana Nadal las devolvió sucias y en mal estado.

La modelo había recibido estos productos con el objetivo de hacer unas fotos y con ese contenido publicar un sorteo abierto para todos sus seguidores, una típica acción en las redes sociales entre los famosos y las marcas. Pero todo fue de mal en peor cuando la dueña de las ollas las recibió dañadas.



Rápidamente decidió escracharla a través de las redes sociales con distintas fotos donde se veía en detalle el mal estado en el que había entregado las cosas la famosa.

“Vine a buscar las piezas del sorteo que habíamos quedado en hacer con esta mina. No saben qué calentura tengo. Me las entregaron sucias, rayadas. Encima me obligan a sortearlo ¿Qué voy a sortear en estas condiciones? Nosotros somos una familia que está apostando a esta famosa y nos devuelve las cosas así”, dijo muy decepcionada la dueña de los productos.



Por el otro lado Ivana Nadal salió a contestar a todas las acusaciones que recibió y lejos de desmentir la situación lo confirmó diciendo:

“Claro que las ollas tienen uso, me las dio para que las use y las usé. Las usé muy poco igual y no estaban arruinadas ni nada y se las devolví lo mejor que pude. No tenía las cajas porque las reciclé. Les pido disculpas a todos, pero yo tampoco me quedé con las ollas”.

Por último, según lo que contó Ivana, ella había hecho el sorteo como le habían pedido pero como la cuenta de la marca no recibió los seguidores que esperaba se enojó y la insultó.