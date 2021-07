“No nos asusta”: desde la Unión Cívica Radical apuestan a una interna de la oposición en las PASO

El cierre de listas de cara a las PASO 2021 está muy cerca y la interna de Juntos por el Cambio aún no logra los consensos suficientes para establecer con claridad quienes serán los candidatos. Esta mañana la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical desafió a los demás integrantes de la oposición al afirmar: “Es algo muy sano, saludable y no nos asusta”.

Alejandra Lorden conversó con Las Primeras Noticias y realizó varios reconocimientos al partido luego de haber celebrado su 130 aniversario durante el fin de semana. “Está atravesando un momento importante donde aparecen figuras como Facundo Manes, Martín Lousteau, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo”, describió la vicepresidenta de la UCR.

Respecto de las declaraciones de Elisa Carrió objetando una posible candidatura de Facundo Manes, Lorden le bajó el tono a la confrontación y señaló que se tratan de “muestras de las tensiones propias de cara coalición frente a la proximidad de unas elecciones”. Aseguró que Juntos por el Cambio tiene el deber y la obligación de continuar como una coalición opositora.

La vicepresidenta radical realizó un duro cuestionamiento a la gestión de Mauricio Macri: “Creo que debe ser verdaderamente una coalición de Gobierno y no lo fue en 2015, fue una coalición electoral”. Además, valoró la actitud de su partido para que el acuerdo no se rompa pero manifestó que es necesario establecer “un programa que canalice los reclamos de la sociedad”.

En AM 750 prefirió no responder sobre las divergencias al interior del PRO y sostuvo: “La Unión Cívica Radical aporta una mirada distinta y hace mejor a la coalición, no queremos tener socios idénticos porque representamos a diferentes sectores”. Comparó la estrategia de Juntos por el Cambio con la del Frente de Todos y lo calificó como “un combo de representación”.

Con información de www.elintransigente.com