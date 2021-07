Después del escándalo por las amenazas de Duhalde, reapareció ‘Chiche’ y apuntó contra la política social del Gobierno

La ex senadora Hilda ‘Chiche’ Duhalde, cuestionó la gestión del Gobierno nacional en materia social y mostró su preocupación por los altos índices de pobreza. Frente a este escenario, señaló la vía de recuperación es el trabajo en sintonía entre el Ejecutivo, fuerzas políticas, empresario y sindicalistas para fomentar la producción, pero manifestó que en Argentina «pensamos que los planes pueden ser la solución» por encima de una política integral.

«La pobreza es un tema del que tenemos que hablar con mucha seriedad. La pandemia profundizó la crisis pero hay cosas que se podrían haber hecho», señaló Duhalde y cuestionó que la única salida que tomó el oficialismo fue el envío de planes sociales para palear el impacto de la crisis sanitaria. «Pensamos que los planes pueden ser la solución pero la pobreza es cada vez mayor a pesar de la cantidad que hay», manifestó en declaraciones a Canal 9.

«En el principio de la pandemia Daniel Arroyo presentó la Tarjeta Alimentar y después fueron apareciendo planes y más planes. Y hoy tenemos una cantidad enorme de planes y, en paralelo, cientos de comedores comunitarios. Esto muestra la falta de control y de orden que hay y genera una burocracia que tiene que asistir ese sistema», manifestó la

En este caso en particular, manifestó para lograr una mayor efectivad con los planes sociales sería necesario ampliar el monto de la tarjeta alimentaria -el máximo es de 9 mil pesos- y luego complementar con «un solo plan más» como la Asignación Universal por Hijo. «Hay que pensar en producir, poner en marcha la producción el país», indicó Duhalde y subrayó la necesidad de reunir distintos sectores en «una mesa permanente» para definir políticas a futuro.

La ex legisladora insistió en que esta convocatoria tendría que un llamado a la unidad con múltiples voces y no caer en una iniciativa como la «Mesa del Hambre» que impulsó el Gobierno el año pasado, de la cual participó de un solo encuentro pero luego la abandonó por considerarla un «fiasco». «Cuando vemos que sigue creciendo la pobreza y la plata de los planes no llega a la gente, dije: ‘la mesa del hambre no sirve'», precisó.

Con información de www.elintransigente.com