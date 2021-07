Con elogios a Manes y Santilli, Martín Lousteau dijo que Juntos por el Cambio “se tiene que animar a las discusiones internas”

El senador nacional Martín Lousteau planteó su receta para resolver las diferencias que existen en la coalición opositora: que en los distritos donde Juntos por el Cambio obtuvo buenos resultados en 2019 “haya unidad” y que donde fue derrotado, “el candidato se defina a través de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)”. La oposición “se tiene que animar a dar las discusiones internas”, sostuvo en ese sentido el economista.

En la provincia de Buenos Aires, el distrito donde en los últimos comicios hubo una dura derrota, el PRO y la Unión Cívica Radical se disputan el liderazgo electoral de estas Legislativas. Y Facundo Manes y Diego Santilli, potenciales candidatos, fueron elogiados por Lousteau.

“Las discusiones cercanas a las listas suelen ser poco públicas, pero es natural”, afirmó sobre la interna que transita la oposición. “Tenemos que pensar colectivamente como es que tenemos la mayor cantidad de votos en cada uno de los distritos del país”, definió sobre el rol de los referentes de Juntos por el Cambio.

“Hay que presentar las listas más potentes en todos los distritos para hacer la mejor elección posible en 2021 y proyectar de cara a la sociedad cuál es el futuro”, enfatizó en declaraciones a Todo Noticias. Lousteau respalda la figura de Facundo Manes para que encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Ante la indefinición del neurocientífico, el legislador nacional cree en que competirá: “Confío en que será candidato”.

Posteriormente fijó su postura de que “en los distritos donde a Cambiemos le fue bien vale la pena trabajar para la unidad, y donde no le fue bien, como Buenos Aires, hay que presentar unas PASO potentes”.

En este marco, aseguró que “Facundo puede ser un gran convocante, podríamos tener flor de PASO y eso engrandecería a Juntos por el Cambio”. Consultado sobre Diego Santilli, el hombre de Horacio Rodríguez Larreta para el territorio bonaerense, Lousteau destacó que “es un gran candidato” e insistió con que la oposición “se tiene que animar a dar las discusiones internas”.

También opinó sobre Vidal. Consideró que la ex gobernadora “tiene un potencial interesante”, pero “para mostrar futuro hay que adicionarle otros a María Eugenia”.

En otras oportunidades, Lousteau fue crítico de Macri. Esta vez reafirmó que “su rol es estar por encima y no tomar parte, su mayor legado es que dejó un bipartidismo que puede reconfigurar el mapa político”. “Si somos capaces de fortalecer una fuerza que tiene 41% y agregarle 10% volvemos a derrotar al peronismo y el kirchnerismo tendrá que ser otra vez mejor”, explicó, y agregó que su rol “es mejorar el radicalismo para que contribuya a Juntos por el Cambio”.

En otro fragmento de la entrevista se refirió a la situación epidemiológica y al homenaje que realizó el Gobierno a las víctimas del COVID-19. “Tenemos 93 mil muertos, más de 150 veces los muertos de la Guerra de Malvinas; son décadas de muertos por accidentes de tránsito o inseguridad, son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado”, comparó, y remarcó que además del homenaje hubiera sido oportuno que el presidente Alberto Fernández “pida disculpas por las falencias del Estado argentino”.

“La pandemia muestra que cuando el Estado funcional mal, y funciona peor que en otros países, los países no pueden progresar y prometer un futuro mejor”, dijo, y consideró que “la pelea colectiva es ver cómo mejoramos un Estado que la pandemia reveló que funciona peor que antes”. “Hay que reparar las cosas que fuimos lastimando, pero el Gobierno sigue señalando y tomando decisiones poco meditadas”, subrayó.

Para Lousteau se trata de “un problema sistémico” en el que “las decisiones, una tras otra, están mal y ni siquiera hay reconocimiento”. “No es que duele la Argentina, duele que ni siquiera debatamos bien”, lamentó, y lanzó una fuerte crítica a la dirigencia política: “Estamos boludeando, este es un Estado que gasta en un montón de boludeces, aquél que está cerca del Estado se puede apropiar lo que le corresponde a otros, lo hace la política, los medios, el sector empresarial; perdimos la capacidad o la ética de la administración pública”.

En este marco, en el que “en la Argentina no se está discutiendo el futuro”, el senador nacional insistió con que “tenemos que presentar un sistema que sea mejor”. Sostuvo que pelea “por el radicalismo que si funciona como debe, Juntos por el Cambio va a ser mejor y, si es mejor y puede derrotar al kirchnerismo, el peronismo va a tener que ser mejor”. “El radicalismo que solo tiene ganas de ser parte de la historia legislativa no me gusta, quiero el radicalismo con ganas de gestionar, el de los intendentes, el de los gobernadores”, expresó, pero aclaró que la problemática del sistema político “no es cuestión de personas o partidos”.

Con información de www.infobae.com