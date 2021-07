Para Miguel Pichetto, Juntos por el Cambio tiene una “excesiva colaboración” en el Congreso y apuntó contra Rodríguez Larreta y su política sanitaria

Miguel Ángel Pichetto mantiene un discurso duro para adentro y, también, para afuera. Y lo volvió a mostrar en su exposición en el Rotary Club en donde no dudó en meterse en la interna de Juntos por el Cambio, defender al ex presidente y compañero de fórmula Mauricio Macri y criticar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Al ya clásico discurso contra el rol de la Iglesia y el papa Francisco, la figura de Axel Kicillof y la disputa con los Mapuches, el auditor de la Nación por la oposición se metió de lleno en la interna. Luego de un análisis de la política que lleva adelante el gobierno nacional, Pichetto se tomó su tiempo para apuntar internamente.

“Es un grave error el proceso que está viviendo Juntos por el Cambio” apuntó a la hora de señalar el estado de situación que hoy transita la coalición que enfrenta al kirchnerismo. “Juntos por el Cambio debería tener una lista de unidad en Buenos Aires encabezada por María Eugenia Vidal. Lo hablé con ella y se lo dije”, reflexionó el líder del denominado peronismo republicano.

Aunque abogó por unas PASO ampliadas en donde “me parecería bien que participe José Luis Espert” porque entiende que la pelea es la de “construir una mirada capitalista y la derrota del pobrismo”; puso una luz de alarma sobre lo que sería su propio núcleo de poder dentro de JxC ya que reconoció que en la provincia de Buenos Aires “el peronismo republicano corre riesgo de disgregarse” y mencionó la postulación de Florencio Randazzo.

Respecto al sector que busca correrlo a Mauricio Macri, Pichetto no dudó en afirmar que eso también “es un error. Defender a Macri es defender un modelo abierto, capitalista. Ese era el rumbo pero no lo comunicamos bien”. Y nuevamente apuntó hacia adentro: “No era todo redes, había que construir mensajes, ir a los canales, los ministros tenía que hablar más. Pero no hablaron y no hablan”, deslizando una de las criticas que se le suele escuchar al ex presidente respecto de sus ministros y sus escasas defensas a la gestión.

Luego de señalar que hace falta una “uniformidad” discursiva de parte de todos los candidatos de la primaria y que “el buenismo o el pasanadismo nos lleva a la derrota”, Pichetto apuntó a los legisladores de la coalición a quienes acuso de “excesivo acompañamiento”.

“La fecha electoral se debería haber cumplido porque la oposición estaba mejor. Yo quisiera saber qué hubiese pasado si Macri postergaba las primarias mientras llegaba una mejora económica. Hay una excesiva colaboración de Juntos por el Cambio en el Congreso”. El comentario no es menor teniendo en cuenta que la bancada del Pro en Diputados es presidida por Cristian Ritondo, un hombre que responde a María Eugenia Vidal.

En esa misma línea aprovechó el cuestionamiento a la política sanitaria de la Nación para hacer lo mismo con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

“Hay decisiones irracionales. La política internacional es una catástrofe. Dime qué política exterior tienes y te diré qué política interior tienes. Vemos cómo todo el mundo empieza a salir y la economía de los países europeos empieza a crecer, pero a la Argentina le va a llevar más tiempo por esta cuarentena interminable” dijo Pichetto. “Y en honor a la verdad, también le va a costar mucho a la Ciudad, porque la política sanitaria de la Ciudad siguió a rajatabla las políticas que lesionan a la Nación”.

Con respecto al cierre de los vuelos, para el ex jefe del bloque del PJ en la Cámara de Senadores, la decisión de cerrar los vuelos “es medieval, es un mecanismo medieval. Parece que quieren cobrarles el precio de haberse ido a vacunar a los Estados Unidos”.

