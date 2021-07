Dani la Chepi habló sobre el escándalo de la final de “Masterchef Celebrity”

Luego de la filtración de la final errónea que tuvo “Masterchef Celebrity 2″, Dani la Chepi habló por primera vez de lo sucedido. La ex participante opinó sobre lo que pasó en las redes sociales de Telefe, cuando publicaron que la ganadora del certamen era nada más ni nada menos que Georgina Barbarossa.

De acuerdo con la nota de Mitre Live, la famosa dialogó con Fernando Piaggio y Lío Pecoraro, en el programa “El Run Run del Espectáculo”, y se le preguntó que opinaba sobre la filtración de la victoria de Georgina. En respuesta Dani la Chepi contestó: “Para la gente que lo ve, que se fanatizó con el programa, hoy fui a hacerme un hisopado y el taxista que me llevó la llamó la mujer”.

Luego continuó contando que para el que está del otro lado, a ella le apreció muy pobre y una cagada, ya que las personas no iban a sentir que el programa fue sincero y que era todo actuado. Además agregó que los dos finalistas estaban emocionados de verdad.

“En el momento ese yo lloré aunque no sabía quién ganaba. Era la fiesta de 15. Se grabó primero Gastón y después Georgina”, agregó Dani la Chepi.

Con respecto al ganador del programa, Gastón Dalmau, no dio declaraciones al respecto, pero si habló de las emociones que vivió en ese momento y como se sintió ser parte de un programa con tanta llegada al publico.

“Fue increíble. Nunca me imaginé estar en un reality show. Para mí era todo nuevo: volver a la televisión argentina, a un programa masivo, ser yo y no escudarme en un personaje” comentó en el diálogo que tuvo con Teleshow.

Para finalizar agregó: “Estoy feliz por lo que logré. Jamás me lo hubiera imaginado. Sentí el amor de la gente, descubrí a un nuevo público. Otros se habían quedado con un personaje. Ahora me conocieron a mí: me vieron enojarme, reír, llorar.”