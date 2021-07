El polémico comentario de Flavio Azzaro sobre Nico Vázquez y Gime Accardi: “La industria de la lástima”

A casi una semana del derrumbe del edificio de Miami, Nico Vázquez y Gime Accardi lograron regresar al país para reencontrarse con su familia. Y aunque en todo momento recibieron palabras de aliento por parte de los medios de comunicación, un repudiable comentario de Flavio Azzaro en “Polémica en el bar” despertó las críticas de todos.

El martes por la noche, mientras Mariano Iúdica comentaba sobre la tragedia que vivieron en primera persona Nico Vázquez y Gime Accardi, Flavio Azzaro disparó una frase que fue rápidamente repudiada por sus compañeros de “Polémica en el bar”.

“Nicolás Vázquez y Gimena Accardi vienen de pasar un momento horrible, de salvarse la vida”, comentó el conductor del ciclo quien agregó: “Algunos atrevidos hablan acerca de qué iban a hacer. Déjenlos tranquilos, que se vayan a la casa”.

Inmediatamente después, Flavio Azzaro comentó: “Uy… mirá, la industria de la lástima. Mirá cuanta lástima”. Sus palabras no pasaron de largo y el conductor exclamó: “Casi se mueren, ¿me estás jodiendo?”. Sin embargo, él se mantuvo en su posición. “Casi se muere y bueno, que siga ¡Dale!”, respondió el periodista deportivo

Indignado, Aníbal Pachano le retrucó a su compañero: “¿Vos qué desayunás, cicuta?”. “Me parece que lo que ha pasado Nico Vázquez es una cosa espantosa y se han salvado de casualidad. Una terrible desgracia”, agregó el coreógrafo segundos después de su pregunta.

Hace apenas unas horas, Nico Vázquez compartió un posteo en sus redes sociales donde aseguró: “Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la tierra”.

“Una vez más me toca pasarla con mi compañera, una guerrera única y eso ya no me sorprende, estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia. Tanta gente se ofreció a ayudarnos. GRACIAS”, agregó el actor.