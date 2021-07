La oposición santafesina comparó a Perotti con Fujimori

En medio de la tensión cruzada entre los tres poderes del Estado por la situación de Marcelo Sain, la oposición cuestionó al gobernador Omar Perotti y al fiscal de Estado de Santa Fe, Rubén Weder, por allanarse y darle la razón al ex ministro de Seguridad, que justamente litiga contra la provincia. Incluso, evalúan presentar un pedido de juicio político contra el jefe de los abogados y un jury contra la jueza Paula Calace Vigo.

Este miércoles, la magistrada en el fuero laboral hizo lugar al amparo presentado el jueves pasado por Sain y ordenó a la comisión bicameral de Acuerdos dejar sin efecto y archivar el sumario iniciado contra el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.

En una sesión tensa, la Asamblea Legislativa decidió este jueves dejar en suspenso el trámite contra Sain y designó al presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, el diputado radical Fabián Bastía, para que apele a la Justicia.

En la oposición cuestionan tanto al gobernador como a la jueza. "Vemos con mucha preocupación el avasallamiento institucional desmedido por parte del gobernador de la provincia", dijo a La Capital el jefe del bloque radical en Diputados, Maximiliano Pullaro. Y agregó: "En un hecho inédito, instruyó al fiscal de Estado con un decreto para que se allane a un pedido que hacía un privado, en este caso Sain".

Para Pullaro la decisión de Perotti es "kirchnerismo en estado puro". "Vamos hacia la fujimorización de la Justicia", alertó.

Desde otro búnker opositor remarcan que no hay antecedentes de una decisión de este tipo. “Fiscalía de Estado hasta solía tener órdenes internas de oponerse de manera sistemática a todo, porque no representan un interés particular renunciable, sino un interés público”, señalaron.

La actitud del gobernador, y que el fiscal de Estado haya seguido una orden que entienden ilegal, deslizan, podría desembocar en un trámite para desplazar a Weder de su cargo. La Constitución santafesina establece que el asesor legal del Poder Ejecutivo solo puede ser removido según las normas del juicio político.

Lupa en la Justicia

Pero además, tanto en la Legislatura como en los pasillos de Tribunales cuestionaron la decisión de Calace Vigo. Sostienen que la jueza no tendría que haber aceptado sin más la declinación de la provincia porque no se trata de un litigio entre dos privados, sino de un proceso constitucional.

Con un plus. “Quien se allana y el demandante fueron compañeros de gabinete y los une afinidad política, como también con el gobernador. Es como si Perotti se allanara ante una demanda hecha por un pariente suyo”, plantean voces opositoras.

A fines de junio, el abogado Pablo Cococcioni, ex funcionario del ministerio de Seguridad durante las gestiones de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz, había escrito en su cuenta de Twitter: “Para evitar sospechas de parcialidad, deben apartarse de este caso tanto el Fiscal de Estado como sus Adjuntos, designándose un Fiscal de Estado ad hoc por sorteo de la lista de matriculados. Caso contrario se avalaría un proceso simulado y la indefensión legal de la provincia”.

Para Pullaro, el accionar de la jueza no deja dudas: "Falló contra la ley, le corresponde un jury de enjuiciamiento".

Tensiones

La Asamblea Legislativa se dio en un contexto político institucional por demás de complejo en la provincia. Hace dos días la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dictaminó que la ley que dispone que la Legislatura es el órgano que sanciona a los fiscales es constitucional.

En las altas esferas de la Justicia lamentan que los tres poderes “están llenos de barro”. En el centro de los conflictos está Sain, quien parece tener las horas contadas en la institucionalidad de la provincia. Algunos, más terminantes, consideran que ante la crisis institucional que atraviesa la provincia “no hay una salida con Sain trabajando en el MPA”.

